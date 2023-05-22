Индия заявила, что продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине

По словам индийского премьер-министра Нарендры Моди, его страна поддерживает решение кризиса на Украине путем диалога и дипломатии

ХИРОСИМА /Япония/, 20 мая. /ТАСС/. Индия поддерживает решение кризиса на Украине путем диалога и дипломатии и продолжит оказывать гуманитарную помощь народу этой страны. Об этом сообщил в субботу в своем Twitter индийский премьер-министр Нарендра Моди по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Встретил президента Зеленского в Хиросиме. Выразил нашу четкую поддержку диалога и дипломатии, чтобы продвинуться вперед", - отметил Моди.

"Индия и я сделаем все, что мы можем, чтобы решить кризис на Украине", - приводит слова Моди со встречи с Зеленским в Хиросиме агентство ANI.

"Мы продолжим оказывать гуманитарную помощь народу Украины", - подчеркнул премьер Индии, напомнив, что последние год-полтора он и Зеленский провели несколько телефонных разговоров.

Согласно официальной позиции Индии, российско-украинский конфликт может быть разрешен "только путем диалога и дипломатии", премьер-министр Индии ранее заявлял, что его страна готова внести вклад в любые мирные усилия. При этом Нью-Дели отказывается выступить с официальным осуждением действий Москвы на Украине, несмотря на давление ряда западных стран.