Зеленский сообщил премьер-министру Италии о необходимости усилить систему ПВО Украины

Украинский президент отметил важность продолжения диалога между странами

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встретился в Хиросиме на полях саммита Группы семи (G7) с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и подчеркнул необходимость усиления системы противовоздушной обороны (ПВО) и обучения украинских пилотов.

"Провел встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, - написал он в субботу в своем Telegram-канале. - Обсудили оборонную и политическую поддержку Украины со стороны Италии и первые результаты состоявшегося 13 мая визита в Италию. Необходимо усовершенствовать возможности противовоздушной обороны, включая подготовку наших пилотов".

Зеленский добавил, что согласовал с Мелони позиции в преддверии участия в саммите G7. Он также отметил важность продолжения диалога между странами.

13 мая Зеленский в Риме встретился с Мелони. По итогам переговоров он заявил, что были достигнуты важные решения по "защите украинского неба". Какие именно решения были приняты, президент не уточнил.

Япония в текущем году председательствует в Группе семи и с 19 по 21 мая проводит ее саммит в Хиросиме. Еще за несколько дней до начала саммита стали появляться различные спекуляции в СМИ о формате участия президента Украины Владимира Зеленского: то сообщалось, что он выступит онлайн, то заявлялось, что он отправится в Хиросиму, а потом эти утверждения опровергались. Сам Киев поездку главы государства в Хиросиму не анонсировал.

Как пояснил 20 мая МИД Японии, изначально украинский президент должен был принимать участие в работе саммита в режиме онлайн. Однако затем Зеленский выразил сильное желание лично участвовать во встрече. В аэропорт Хиросимы он прибыл в субботу на французском правительственном самолете.