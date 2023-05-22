НАСА выбрало конкурента SpaceX для создания второго лунного посадочного модуля

НАСА выбрало конкурента SpaceX — компанию Blue Origin — для создания второго лунного посадочного модуля миссии Artemis. Об этом сообщает SpaceNews.

Стоимость контракта составляет 3,4 миллиарда долларов. За эту сумму в рамках миссии Artemis 5, которая в настоящее время запланирована на конец 2029 года, Blue Origin должна разработать модуль Blue Moon, предназначенный для транспортировки астронавтов на поверхность Луны и способный стыковаться с перспективной окололунной орбитальной станцией Gateway.

Партнерами Blue Origin в тендере НАСА выступили компании Boeing, Draper и Lockheed Martin. Стороной, проигравшей тендер, стала компания Dynetics.

Издание напоминает, что модуль Blue Origin будет использоваться для третьей высадки астронавтов на Луну. Первые две посадки ожидается провести при помощи системы, создаваемой на базе космического корабля Starship компании SpaceX, которая ранее выиграла у Blue Origin и Dynetics тендер НАСА.

В апреле основатель и глава компании SpaceX Илон Маск сообщил, что новый запуск прототипа космического корабля Starship состоится через один-два месяца.