В России разработали антенный комплекс "Башня" для работы пилотов FPV-дронов из укрытия

Как отметил гендиректор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин, в FPV-системе важна роль наземного оборудования, которое обеспечивает связь между дроном и пилотом, а также содержит радиооборудование

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Специалисты Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) разработали антенный комплекс "Башня", позволяющий пилотам боевых FPV-дронов работать из укрытий или бронированной техники. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор центра Дмитрий Кузякин.

"Центром был разработан целый ряд мер по переоборудованию наземного комплекса и включению в него выносных антенн достаточной длины, чтобы исключить необходимость бойцам FPV-расчета выходить из укрытий или из бронированной техники. В народе к этому антенному комплексу быстро притерлось название "Башня". Сегодня наше решение позволяет расчетам не рисковать лишний раз, а спокойно работать из укрытий", - рассказал он.

По словам Кузякина, в FPV-системе критически важна роль наземного оборудования, которое обеспечивает связь между дроном и пилотом, а также содержит радиооборудование. "От него зависит, как далеко полетят дроны, насколько эффективным будет применение, а работа бойцов FPV расчета - безопасна", - отметил он.

Гендиректор ЦКБР подчеркнул, что до разработки комплекса "Башня" пилоты зачастую рисковали жизнью в стремлении обеспечить оптимальную связь с дронами. "В желании лететь дальше и работать эффективнее пилоты вынуждены покидать укрытия, чтобы обеспечить лучшее прохождение радиосигнала и качественную связь с дронами. При этом они рискуют стать жертвой снайперского или минометного огня. В начале спецоперации у нас были случаи осколочного поражения наших пилотов во время боевого применения", - заявил он.

Специалист добавил, что ЦКБР продолжает работать для повышения качества и безопасности работы FPV-расчетов российских бойцов. "Наземное оборудование, дроны и программа подготовки личного состава - это три базиса, на которых держится эффективное применение FPV-систем. Мы развиваем каждое направление. Потерь среди подготовленных компанией ЦКБР FPV-пилотов нет", - подытожил гендиректор компании.

ЦКБР базируется в Жуковском. Центр осуществляет разработку и производство FPV-дронов, проводит обучение специалистов и работает только с силовыми ведомствами.