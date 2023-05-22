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ТАСС

В офисе Зеленского заявили, что решение о передаче F-16 Украине уже принято

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Истребитель F-16
Истребитель F-16.
Источник изображения: AP Photo/ David Zalubowski

По словам главы офиса Михаила Подоляка, в настоящее время "решаются вопросы, как это логистически запустить"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Страны Запада уже приняли решение о передаче истребителей F-16 Украине. Об этом в субботу заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

"Осталось два очень интенсивно обсуждаемых вопроса, как и накануне создания танковой коалиции. Это уже практически принятые решения. Я хочу, чтобы вы поняли это - страны [Запада] приняли решение. Они уже осознают, что нам передадут все это оружие, включая F-16. Сейчас решаются вопросы, как это логистически запустить", - сказал он в интервью украинскому Двадцать четвертому каналу, отвечая на соответствующий вопрос.

В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские пилоты "с нетерпением ждут начала обучения на истребителях F-16". Он поблагодарил своих коллег - главу Пентагона Ллойда Остина, министра обороны Британии Бена Уоллеса, главу Минобороны Нидерландов Кайсу Олленгрен, министров обороны Бельгии и Дании Людивин Дедондер и Троэльса Лунда Поульсена за готовность предоставить необходимые для этого возможности.

Американский телеканал NBC информировал в пятницу, что США и их союзники планируют поставить истребители F-16 Украине, при этом самолеты могут поступить от государств - союзников Вашингтона. Президент США Джо Байден на встрече с лидерами стран Группы семи (G7) в японской Хиросиме сообщил, что Вашингтон поддержит международные усилия по обучению украинских пилотов управлению современными истребителями, включая F-16. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на обсуждение этого вопроса на саммите G7.

В субботу замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя намерения поставить Киеву F-16, заявил, что страны Запада продолжают идти по пути эскалации в украинском конфликте, но Россия учтет это в своих планах. 

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Бельгия
Дания
Нидерланды
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Продукция
F-16
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