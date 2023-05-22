Войти
ТАСС

Силы Северного флота на учениях отработали уничтожение подлодки условного противника

332
0
0
Эсминец «Адмирал Ушаков»
Эскадренный миноносец Северного флота (СФ) «Адмирал Ушаков».
Источник изображения: МО РФ

Они также провели учения по противовоздушной обороне

ТАСС, 20 мая. Разнородные силы Северного флота отработали в Баренцевом море комплекс учебно-боевых мероприятий по уничтожению подводной лодки условного противника и провели учения по противовоздушной обороне, сообщила пресс-служба флота в субботу.

"В полигонах боевой подготовки в Баренцевом море был сформирован отряд боевых кораблей, который во взаимодействии с противолодочной авиацией армии ВВС и ПВО Северного флота отработал задачи по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника, а также провел учение по противовоздушной обороне на переходе морем", - говорится в сообщении.

Выход корабельных сил из пунктов постоянного базирования и развертывание корабельных группировок обеспечила корабельная тральная группа Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. Корабельные группы в период данного выхода в море также выполнили задачи совместного маневрирования с учетом требований навигационной безопасности. Поисково-спасательные силы совместно с экипажами боевых кораблей отработали задачи по спасательной подготовке.

На борту эскадренного миноносца "Адмирал Ушаков" и большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков", участвовавших в данном мероприятии боевой подготовки, в море вышли 38 нахимовцев Мурманского Нахимовского военно-морского училища для прохождения морской практики. Офицеры рассказали будущим военным морякам об устройстве кораблей, особенностях службы на Северном флоте.

Учения разнородных сил Северного флота прошли в рамках выполнения плановых задач боевой подготовки. В ним приняли участие до 15 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также самолеты и вертолеты армии ВВС и ПВО Северного флота. После выполнения поставленных задач разнородные силы флота вернулись в пункты постоянного базирования. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
Военные учения
пр. 1155
СФ
Похожие новости
05.04.2023
Источник сообщил, что фрегат "Адмирал Головко" выполнит пуски "Калибра" и "Оникса"
20.06.2022
«Россия найдет, где построить свой новый авианосный флот»
11.02.2022
Еще один отряд больших десантных кораблей ВМФ РФ вошел в Черное море
01.10.2021
Флот так-то: корвет-невидимка отправится во Владивосток
02.08.2021
Атомный ледокольный флот России увеличат в несколько раз
09.08.2012
От дома до космодрома
30.11.2011
Заход авианосца ВМФ РФ в Сирию на учениях не запланирован
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.05 00:20
  • 49914
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.05 00:11
  • 5
Южнокорейский истребитель KF-21 достиг состояния "условной боевой готовности"
  • 22.05 21:20
  • 153
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 22.05 20:54
  • 4
Военный аналитик заявил о бессмысленности передачи систем ПРО «Железный купол» Киеву
  • 22.05 20:33
  • 13
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 22.05 20:12
  • 10
"Ростех" рассказал, что можно создать на универсальной платформе "Манул"
  • 22.05 18:36
  • 5
Владимир Путин: выставка HeliRussia-2023 является ведущей площадкой для демонстрации передовых технологий
  • 22.05 15:18
  • 81
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 22.05 14:12
  • 0
Почему дети Донбасса не дают покоя предателям Беларуси
  • 22.05 12:55
  • 0
Белорусский МИД: Западные партнеры не хотят нас слышать и продолжают политику выкручивания рук
  • 22.05 08:59
  • 2
Запад испугался, узнав о следующем шаге Москвы после Украины
  • 22.05 08:39
  • 1
Шольц: ФРГ следит за тем, чтобы конфликт на Украине не привел к эскалации между РФ и НАТО
  • 21.05 18:28
  • 5
Разработчик повысил скорость работы комплекса управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 21.05 02:16
  • 2
Миф про украинское «контрнаступление» рушится
  • 20.05 19:44
  • 1
Разработчик новой станции наблюдения за БПЛА рассказал о ее конкурентных преимуществах