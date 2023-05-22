Силы Северного флота на учениях отработали уничтожение подлодки условного противника

Они также провели учения по противовоздушной обороне

ТАСС, 20 мая. Разнородные силы Северного флота отработали в Баренцевом море комплекс учебно-боевых мероприятий по уничтожению подводной лодки условного противника и провели учения по противовоздушной обороне, сообщила пресс-служба флота в субботу.

"В полигонах боевой подготовки в Баренцевом море был сформирован отряд боевых кораблей, который во взаимодействии с противолодочной авиацией армии ВВС и ПВО Северного флота отработал задачи по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника, а также провел учение по противовоздушной обороне на переходе морем", - говорится в сообщении.

Выход корабельных сил из пунктов постоянного базирования и развертывание корабельных группировок обеспечила корабельная тральная группа Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. Корабельные группы в период данного выхода в море также выполнили задачи совместного маневрирования с учетом требований навигационной безопасности. Поисково-спасательные силы совместно с экипажами боевых кораблей отработали задачи по спасательной подготовке.

На борту эскадренного миноносца "Адмирал Ушаков" и большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков", участвовавших в данном мероприятии боевой подготовки, в море вышли 38 нахимовцев Мурманского Нахимовского военно-морского училища для прохождения морской практики. Офицеры рассказали будущим военным морякам об устройстве кораблей, особенностях службы на Северном флоте.

Учения разнородных сил Северного флота прошли в рамках выполнения плановых задач боевой подготовки. В ним приняли участие до 15 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также самолеты и вертолеты армии ВВС и ПВО Северного флота. После выполнения поставленных задач разнородные силы флота вернулись в пункты постоянного базирования.