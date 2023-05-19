Как сделать email-рассылку правильно: главные рекомендации

Email-рассылку могут и будут читать – но только в том случае, если вы правильно подойдете к оформлению писем. Попробуем совместно разобраться в этом вопросе и сделать так, чтобы рассылка приносила доход.

Правила оформления писем

Первое и самое главное – это тема. Именно на нее смотрят подписчики, когда принимают решение, стоит ли вообще открывать ваше письмо. Тема должна отличаться оригинальностью, а оформление – качеством, в этом случае письмо вызовет заинтересованность получателя, он не отпишется от рассылки. Информационные блоки нужно расположить так, чтобы вся информация легко воспринималась.

Небольшой совет. Старайтесь не злоупотреблять верхним регистром. У читателя может возникнуть ощущение, что на него кричат.

Обращайтесь лично

Персонализация – сильный инструмент повышения лояльности. Гораздо приятнее получать письма, где к вам обращаются по имени. Предложения тоже желательно делать персонализированными – с учетом истории действий посетителя.

Если хотите сделать email-рассылку, то поможет в этом сервис Mailo Post. Рассылать письма с Майло по базе клиентов, создавать шаблоны, вести статистику доставки легко и просто. Заходите на сайт https://mailopost.ru/ и пробуйте, чтобы оценить эффективность и доставку.

Побуждайте читателя к действию

У письма должна быть определенная цель – к примеру, подвести получателя к требуемому действию. Это может быть переход на сайт, посещение интернет-магазина и т. д. Текст имеет вполне определенную функцию – побудить человека нажать на кнопку или ссылку.

Учитывайте важные даты

Не забывайте поздравлять подписчиков с праздниками. Если у человека близится день рождения, то стоит припасти для него приятный подарок или бонус – скидку на товар или услугу. Некоторые компании предлагают бесплатную подписку на распространяемый контент.

Почему письма удобнее рассылать вместе с Майло

Не нужно ничего скачивать или устанавливать. Пройдите регистрацию, загрузите базу, выберите или сделайте шаблон, а затем – отслеживайте отчет. Стоит упомянуть ряд фишек сервиса:

Продвинутый редактор. С его помощью даже начинающий быстро изготовит макет.

Статистика. Можно анализировать статистику по открытиям писем и переходам.

Адаптивность. Сделанный макет правильно отображается на любом устройстве и может подстроиться под ширину экрана.

Сервис очень удобен и обладает большим числом настроек. Скорость высокая – благодаря мощным серверам отправляется 25 000 писем в минуту.