Власти Тайваня сообщили о переговорах с США о поставках вооружений

Власти Тайваня ведут переговоры с США о поставках вооружений на сумму $500 млн. Об этом заявила глава администрации острова Цай Инвэнь 20 мая.

По ее словам, данная помощь обусловлена в основном пандемией коронавируса и другими факторами, которые привели к задержкам в поставках военной техники, передает Reuters.

Цай Инвэнь сообщила, что тайваньские органы национальной безопасности и оборонное ведомство вместе с американской стороной ведут переговоры по соответствующему вопросу, пишет ТАСС.

6 мая агентство Bloomberg сообщило, что США занимаются подготовкой пакета военной помощи для Тайваня, которую американская администрация намерена передать по ускоренной процедуре. Уже сейчас конгресс страны уполномочил американского президента направить до $1 млрд из запасов страны на «поддержку островной демократии».

До этого, 6 апреля, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай не пойдет на уступки по тайваньскому вопросу. По его словам, «любой, кто ожидает, что Китай пойдет на уступки, предается несбыточным мечтаниям».

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии Гоминьдан во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.