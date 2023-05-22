Украинский Telegram-канал рассказал о применении артиллеристами ВСУ высокоточных снарядов DM702

Источник изображения: topwar.ru

Артиллерийские подразделения ВСУ в боевых действиях применяют «умные» снаряды DM702. Об этом пишет украинский Telegram-канал.

Известно, что снаряды DM 702, известные также как SMArt 155 (нем: Suchzünder-Munition für die Artillerie), начали разрабатывать в Германии в конце 1980-х годов. Эти боеприпасы представляют собой кассетные снаряды калибра 155 мм, в каждом из которых – по два самонаводящихся суббоеприпаса для борьбы с бронированной техникой противника на средних дистанциях.

В военном ведомстве Германии и других стран боеприпасы данного типа рассматриваются как высокоточные снаряды, на которые не распространяются действия Конвенции о запрете кассетных боеприпасов. Поэтому формальный аргумент для обоснования поставок таких снарядов украинским формированиям у западных военных министерств имеется.

Источник изображения: topwar.ru

Вес боеприпаса составляет 47 кг, собственно взрывчатого вещества - 4,2 кг, а дальность стрельбы из гаубицы – от 22,5 км до 27,5 км (зависит от длины ствола орудия).

Для стрельбы такими боеприпасами используются переданные Нидерландами самоходные артиллерийские установки (САУ) PzH 2000