Западная пресса показала спутниковый снимок китайского сверхзвукового БПЛА на авиабазе НОАК

Источник изображения: topwar.ru

На спутниковый снимок компании Planet Labs попал китайский сверхзвуковой беспилотный летательный аппарат WZ-8. Об этом пишет американское издание Defense News.

Как утверждает издание, БПЛА WZ-8 базируется на одной из военно-воздушных баз китайской армии в провинции Аньхой. Сейчас Народно-освободительная армия Китая усердно модернизирует эту военную базу. Так, улучшается покрытие 3200-метровой взлетно-посадочной полосы. Кроме того, происходит расширение рулежных дорожек, строятся новые ангарные помещения, в которых можно разместить 20 летательных аппаратов.

Беспилотник WZ-8 может запускаться с бомбардировщика H-6М. Сам БПЛА крепится к точке подвеса на нижней стороне фюзеляжа бомбардировщика. Беспилотник может развивать скорость три числа Маха на высоте 30 километров.

Источник изображения: topwar.ru

Американские военные озабочены возможностями данного беспилотного летательного аппарата. Как сообщает западная пресса, такой беспилотный летательный аппарат способен выполнять разведывательные задачи над Тайванем и Республикой Корея.

По данным США, беспилотные летательные аппараты данного типа находятся на вооружении 30-го авиационного полка Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК), который размещается в районе крупного города Нанкин в провинции Цзянсу на востоке страны.

Китай уделяет большое внимание развитию беспилотной авиации в контексте обострения военно-политической обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Китайские дроны, находящиеся на вооружении НОАК, могут выполнять самые разные функции - от ударных до разведывательных.