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Китайский сверхзвуковой беспилотник WZ-8 попал на спутниковый снимок

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WZ-8
Китайский сверхзвуковой разведывательный беспилотник WZ-8.
Источник изображения: Planet Labs

Китайский сверхзвуковой разведывательный беспилотник WZ-8 попал на спутниковый снимок, пишет Defense News.

Американское издание, изучившее спутниковый снимок компании Planet Labs, утверждает, что авиабаза Луань в китайской провинции Аньхой, где расположен WZ-8, продолжает модернизироваться. В частности, улучшено покрытие 3200-метровой взлетно-посадочной полосы, расширены рулежные дорожки и продолжается строительство ангаров, способных вмещать 20 летательных аппаратов размером с бомбардировщик.

Defense News утверждает, что носителем WZ-8 выступает бомбардировщик H-6M — беспилотник прикрепляется к точке подвеса на нижней стороне фюзеляжа самолета.

Издание со ссылкой на документы, опубликованные в Discord, пишет, что WZ-8, способный развивать скорость три числа Маха на высоте 30 километров, может выполнять разведывательные миссии над Южной Кореей и Тайванем.

В октябре 2019 года агентство Jane's 360 сообщило, что сверхзвуковой разведывательный беспилотный летательный аппарат WZ-8 находится на вооружении 30-го авиаполка Воздушных сил Народно-освободительной армии Китая, базирующегося недалеко от Нанкина (столицы восточной провинции Цзянсу).

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Тайвань
Южная Корея
Продукция
Xian H-6
Проекты
БПЛА
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