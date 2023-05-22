В Индии разбился истребитель МиГ-21

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Три человека погибли и трое получили ранения в деревне Бахлолнагар в Раджастхане, на северо-западе Индии. На дом, в котором находились люди, упал истребитель МиГ-21.

Машина принадлежала 23-й эскадрильи, дислоцированной на авиабазе Суратгарх. Катастрофа произошла 18 мая в 9.45 утра. Пилот выполнял обычный тренировочный полет, когда обнаружил техническую неисправность самолета. Затем он попытался совершить аварийную посадку. Когда это не удалось, он решил катапультироваться, в результате чего получил незначительные травмы.

Настоящая трагедия произошла на земле, где был полностью разрушен дом, в котором находились люди. Окружающие здания также получили повреждения от осколков.

2023 год стал неудачным для авиации вооруженных сил Индии. В январе во время маневров столкнулись принадлежащие ВВС Су-30МКИ и Mirage 2000, в результате чего погиб один из пилотов и были потеряны обе машины.

Индийские МиГ-21, модернизированные на местных заводах HAL, должны быть окончательно выведены из эксплуатации к 2025 году благодаря переходу на национальный многоцелевой самолет Tejas. МиГ-21 постоянно становятся участниками трагических аварий: так, в прошлом году разбился один самолёт, а в 2021 году – целых пять. В начале этого года на вооружении находилось еще 128 МиГ-21.