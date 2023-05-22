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ТАСС

МО РФ сообщило, что в войска ВДВ в зоне СВО поступило обмундирование нового поколения

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Работа морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Майшев

Форму уже испытали в реальных боях, а также при разной погоде

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Комплекты полевого обмундирования нового поколения поставлены в Воздушно-десантные войска РФ, выполняющие боевые задачи в зоне проведения спецоперации (СВО) на Украине. Об этом заявили в Минобороны России.

"В воздушно-десантные войска, выполняющие боевые задачи в зоне проведения СВО, поступили всесезонные комплекты полевого обмундирования нового поколения (ВКПО 3.0). Новое поколение ВКПО изготовлено из материалов с улучшенными свойствами и обладает повышенными эргономическими характеристиками", — сообщается субботу в Telegram-канале военного ведомства.

В Минобороны России отметили, что новую форму уже испытали в реальных боях и при разной погоде. "Бойцы высоко оценили ее удобство и практичность", — говорится в сообщении.

Также в оборонном ведомстве уточнили, что обмундирование нового поколения было поставлено с учетом погодных и климатических зон в места дислокации войск в зоне СВО. "В первую поставку вошли летние костюмы, головные уборы, влаго-ветрозащитные комплекты и тактическая обувь (кроссовки)", — говорится в материале. 

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