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Известия.ru

«Курганмашзавод» модернизирует самоходную гаубицу «Пат-С»

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Источник изображения: Фото: Commons.wikimedia.org/СКБМ Курганского машиностроительного завода

Ведется модернизация самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С18 «Пат-С» калибра 152-мм на доработанном шасси боевой машины пехоты БМП-3. Об этом сообщили в «Курганмашзавод», входящем в «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех», 20 мая.

«Проводится модернизация САУ на базе доработанного шасси БМП-3. Эти машины, оснащенные 120-миллиметровым орудием (опытно-конструкторская работа «Вена») и 152-миллиметровым орудием, способны значительно повысить эффективность мотострелковых подразделений», — сказали в компании «РИА Новости».

2С18 «Пат-С» — опытная 152-миллиметровая гаубица, разработанная в 1980 году на Курганском машиностроительном заводе.

Ранее, 17 мая, «Курганмашзавод» сообщил, что в 2024 году могут начаться поставки модернизированных самоходных противотанковых пушек 2C25М в Вооруженные силы России. Кроме того, началась подготовка производства для серийного выпуска самоходной 125-миллиметровой пушки 2С25М на базе самоходной противотанковой пушки 2С25 «Спрут-СД» с унификацией по узлам и агрегатам с шасси боевой машины десанта БМД-4М.

15 мая холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в «Ростех», закончил разработку зенитного ракетного комплекса «Птицелов» на шасси боевой машины десанта (БМД-4М) для ВДВ. Зенитный ракетный комплекс ближнего действия с боевым модулем «Сосна», созданный на базе БМП-3, до сих пор продолжает проходить испытания, напомнили в «Ростехе».

До этого, 5 мая, глава «Ростеха» Сергей Чемезов в ходе встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным сообщил, что госкорпорация намерена выпустить 10 самолетов Ту-214 к 2025 году. Он доложил, что на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова идет строительство новых ангаров.

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Страны
Россия
Продукция
2С25 Спрут-СД
БМД-4
БМП-3
Птицелов ЗРК
Сосна
Ту-214
Компании
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Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
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