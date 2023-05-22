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РИА Новости

"Русские учатся": западные аналитики предрекли Украине проблемы

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Военнослужащий ВС РФ у самоходной артиллерийской установки
Военнослужащий ВС РФ у самоходной артиллерийской установки.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Британский институт RUSI: армия России совершенствуется и готовит Украине большие проблемы

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Российская армия в ходе боевых действий адаптируется и совершенствуется, создавая серьезные проблемы для Украины, говорится в докладе Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании (RUSI).

Специалисты института отметили совершенствование разведывательно-ударного комплекса российской артиллерии, а также улучшение ее способности вести огонь с нескольких позиций. В отчете отмечается и работа российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), обеспечивающих уничтожение примерно десяти тысяч украинских БПЛА в месяц.

Кроме того, аналитики указали на повышение эффективности и адаптацию российских средств ПВО. Авторы материала отметили, что российские системы противовоздушной обороны практически полностью нейтрализовали угрозу от ракет HARM.

Инженерные войска, по мнению экспертов, оказались одним из самых сильных формирований российской армии. Возводимые заграждения, противотанковые рвы, бетонные укрепления и сложные минные поля представляют серьезную проблему для наступательных операций ВСУ, отмечается в докладе.

Британские военные эксперты заключили, что анализ адаптации Вооруженных сил России к новым условиям подтверждает их способность к совершенствованию и развитию ключевых систем. "Таким образом, можно сделать вывод, что Вооруженные силы России представляют собой серьезную проблему для украинских военных в сфере обороны", — резюмирует RUSI.

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