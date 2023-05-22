Войти
Известия.ru

Минобороны показало подготовку штурмовых подразделений в тыловом районе спецоперации

498
0
0
Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Штурмовые подразделения Западного военного округа проходят занятия по подготовке и боевому слаживанию в тыловой районе проведения спецоперации. Минобороны РФ 20 мая показало, как проходит огневая и тактическая подготовка в дневное время.


На видео — выдвигается пехота и занимает свои позиции. Так тренируются штурмовые отряды, которые всегда ведут ближний бой с противником на переднем крае. Все действия приближенны к реальной обстановке.

Также отрабатывается спасение раненых на поле боя и их эвакуация. Затем взвод штурмует, захватывает и удерживает блиндажи, окопы условного противника.

Такие тренировки помогают бойцам лучше чувствовать друг друга и понимать без слов, чтобы отточить технику и избежать потерь личного состава.

На другой части полигона — огневая подготовка. Военнослужащие передвигаются двойками. Прикрывают друг друга. Работают из нескольких укрытий. Стреляют по мишеням из автомата на дистанцию 250–300 м. Оттачивают точность и скорость стрельбы.

На полигоне в нескольких километрах от линии соприкосновения огневая и тактическая подготовка проводятся каждый день по несколько часов. Это необходимо, чтобы штурмовики не теряли сноровку, бдительность и профессионализм при выполнении боевых задач.

Под руководством офицеров и инструкторов с боевым опытом проводятся дополнительные занятия для скорейшей адаптации к боевой обстановке. Военнослужащие тренируются, не жалея сил и патронов. После отработки всех навыков они отправятся на передовую для выполнения боевых задач.

19 мая корреспондент «Известий» Даниил Левин поделился кадрами полигонной тренировки десантно-штурмовой группы. Российские военнослужащие-операторы беспилотных летательных аппаратов могут сбрасывать боеприпасы даже налету, не зависая над противником.

В этот же день министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» на запорожском направлении в зоне спецоперации. На командном пункте Шойгу заслушал доклады командующего группировкой «Восток» и офицеров штаба по текущей обстановке и выполнению боевых задач.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
Похожие новости
19.07.2021
Явление «Князя Владимира»
23.12.2020
Россия ответила на усиление НАТО в Арктике
28.10.2020
Не числом, а уменьем
17.04.2015
Министр обороны России выступил на IV Московской конференции по международной безопасности
26.01.2015
Жесткий стиль "исключительно оборонительной" доктрины
16.01.2014
Главные задачи года
25.12.2013
Схватка за Арктику
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.05 00:16
  • 49913
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.05 00:11
  • 5
Южнокорейский истребитель KF-21 достиг состояния "условной боевой готовности"
  • 22.05 21:20
  • 153
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 22.05 20:54
  • 4
Военный аналитик заявил о бессмысленности передачи систем ПРО «Железный купол» Киеву
  • 22.05 20:33
  • 13
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 22.05 20:12
  • 10
"Ростех" рассказал, что можно создать на универсальной платформе "Манул"
  • 22.05 18:36
  • 5
Владимир Путин: выставка HeliRussia-2023 является ведущей площадкой для демонстрации передовых технологий
  • 22.05 15:18
  • 81
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 22.05 14:12
  • 0
Почему дети Донбасса не дают покоя предателям Беларуси
  • 22.05 12:55
  • 0
Белорусский МИД: Западные партнеры не хотят нас слышать и продолжают политику выкручивания рук
  • 22.05 08:59
  • 2
Запад испугался, узнав о следующем шаге Москвы после Украины
  • 22.05 08:39
  • 1
Шольц: ФРГ следит за тем, чтобы конфликт на Украине не привел к эскалации между РФ и НАТО
  • 21.05 18:28
  • 5
Разработчик повысил скорость работы комплекса управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 21.05 02:16
  • 2
Миф про украинское «контрнаступление» рушится
  • 20.05 19:44
  • 1
Разработчик новой станции наблюдения за БПЛА рассказал о ее конкурентных преимуществах