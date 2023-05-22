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ТАСС

РКЦ "Прогресс" завершил сборку спутника для высокодетальной съемки Земли

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Ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре
Ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре.
Источник изображения: © Петр Гридин/ТАСС

В ближайшее время его отправят на космодром Байконур, рассказали в пресс-службе предприятия

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" (входит в Роскосмос) завершил сборку космического аппарата (КА) "Ресурс-П" №4. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"КА "Ресурс-П" №4 собран и в ближайшее время будет отправлен на космодром Байконур", - рассказали в пресс-службе.

В конце января генеральный директор РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов сообщил журналистам, что спутник "Ресурс-П" №4 запустят летом 2023 года.

Космические аппараты "Ресурс-П" предназначены для высокодетального, широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения за поверхностью Земли в интересах Минприроды, МЧС, Минсельхоза, Росреестра, Росгидромета и Росрыболовства. Срок активного существования на орбите составляет пять лет. 

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