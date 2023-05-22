Нельзя обещать Украине немедленное членство в НАТО

FP: нельзя говорить о немедленном членстве Украины в НАТО

Автор The Foreign Policy считает, что пока преждевременно втягивать Украину на орбиту НАТО. Это сорвет любые попытки мирного урегулирования конфликта. Он предлагает расширить масштабы западной военной поддержки.

Джон Дени (John R. Deni)

Если принять Украину в Североатлантический альянс в ближайшем будущем, это усилит решимость России, сорвет попытки мирного урегулирования и сыграет на руку кремлевской пропаганде.

Через два месяца руководители стран НАТО соберутся в Вильнюсе на свой ежегодный саммит. Главным вопросом в повестке заседания станет поддержка Западом Украины в настоящее время и в предстоящие годы. Известные эксперты призывают США и их трансатлантических союзников официально изложить Украине путь к вступлению в НАТО, в котором будет больше ясности и конкретики, чем в обещании принять ее в члены клуба со временем. Или по крайней мере, предоставить Киеву некие иные гарантии безопасности без членства в альянсе.

Эксперты озвучивают свои предложения из лучших побуждений. Но все, что они предлагают, неэффективно и может даже ослабить безопасность Украины в ближайшей перспективе. Вместо этого нужен более осмотрительный и благоразумный подход, состоящий в том, чтобы и дальше помогать Киеву одержать победу на поле боя, расширяя масштабы западной военной поддержки.

На саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году Украина и Грузия стали единственными за всю 74-летнюю историю альянса странами, которым пообещали членство в перспективе, не выдвинув никаких условий. Кремль в ответ выразил обеспокоенность по поводу угроз, которые создает НАТО, хотя альянс уже много лет сокращал военные расходы и ослаблял свою боевую мощь. С учетом того, что Москва спокойно отнеслась к нескольких этапам расширения НАТО, в том числе, к вступлению в блок Финляндии, с которой у нее общая граница протяженностью 1 300 километров, ее, скорее всего, беспокоит не расширение альянса, а перспектива утраты влияния на постсоветском пространстве. Как бы то ни было, ни одна другая страна, вступившая в эту организацию, в которой изначально было 12 членов, не получала от НАТО таких безусловных обещаний.

Декларация бухарестского саммита по сути дела накоротко замкнула процесс вступления. Телегу членства в НАТО поставили впереди лошади военных и политических реформ. Из-за такого обещания Грузия и Украина слишком легко освободились от всякой ответственности, а у Кремля появились мощные стимулы создать замороженные конфликты в обеих странах до их вступления в альянс. В 2008 году Россия вошла на территорию Грузии, оккупировав Южную Осетию и Абхазию. А в 2014 году она ввела свои войска на Украину.

У НАТО есть требование к кандидатам на вступление: у них не должно быть неурегулированных пограничных споров с соседними странами. Таким образом, замороженные конфликты по сути дела лишили Грузию и Украину возможности стать членами альянса. Конечно, замороженный конфликт на Украине сменился жестокими и разрушительными боевыми действиями, хотя НАТО регулярно повторяет бухарестскую мантру о членстве.

Бухарестская декларация была далеко не первым случаем, когда риторики оказалось недостаточно для Украины. За несколько лет до этого, в 1994 году, Россия в Будапештском меморандуме взяла на себя обязательство не применять силу против Украины, а Киев в обмен на это отказался от ядерного оружия и систем его доставки, которые оставались на его территории после распада Советского Союза. Конечно, это соглашение было невыгодно Украине. Смысл в том, что риторики и политических соглашений недостаточно. В конечном итоге только вступление в НАТО обеспечит Украине безопасность и удержит российского президента Владимира Путина от попыток включить ее в состав России, либо превратить в буферное государство наподобие Белоруссии.

Так почему бы не предложить более конкретный путь к вступлению в НАТО прямо сейчас? Для отказа есть три особые причины. Во-первых, если это будет сделано, сорвется процесс политического урегулирования и прекращения военных действий, который выгоден Украине. Киев продемонстрировал незаурядную силу воли, а его вооруженные силы оказались необычайно стойкими, однако украинские войска вряд ли сумеют победить российскую армию и принудить Москву к капитуляции. Политическая договоренность — это наиболее вероятный путь к окончанию военных действий. Поэтому явное сближение Украины с НАТО и ее постепенное вхождение в альянс усилит волю и настойчивость России и приведет к затягиванию этого самого кровопролитного после Второй мировой войны конфликта, а в результате появятся новые тысячи жертв среди мирного населения.

Во-вторых, если предоставить Украине членство в кратчайшие сроки, на чем негласно настаивают некоторые страны на восточном фланге альянса, или четко определить, как она будет вступать в НАТО, это сыграет на руку путинской кампании дезинформации о конфликте. Путин утверждает, что это Запад начал вооруженный конфликт, попытавшись установить свое господство над Украиной, чтобы впоследствии напасть на саму Россию. Если ускорить процесс вступления Украины в НАТО и четко определить, в чем он состоит, путинская пропаганда превратится в пророчество. В свою очередь, Путин усилит свое влияние на российское общественное мнение и ослабит инакомыслие в рядах элиты и в армии.

И наконец, если пригласить Украину в НАТО без промедлений или официально подтвердить неизбежность ее вступления, Запад оставит без внимания то обстоятельство, что страна не готова к вступлению политически. За последние три десятилетия западные ценности приобретали все большую важность и значимость для НАТО, пусть даже Венгрия в этом отношении отставала. После избрания президентом Владимира Зеленского в 2019 году и до начала российской военной операции в 2022-м Украина в лучшем случае была страной, которой плохо удавалось укрепить свои демократические основы.

Неправительственная организации Freedom House, анализирующая вопросы государственного управления, назвала Украину "частично свободной", объяснив это дефицитом открытости в государстве, повсеместной коррупцией во власти и отсутствием независимости у судебной системы. Когда началась российская военная операция, а правительство в условиях военного времени стало подавлять гражданские свободы, Украина стала даже менее свободной. Может ли Киев переломить ситуацию? Да, но не раньше, чем закончатся боевые действия. И даже после этого многое будет зависеть от единодушия во всем украинском обществе.

По этим причинам пока преждевременно втягивать Украину на орбиту НАТО. Вместо этого Запад и Киев должны сосредоточить все свое внимание на решении самой важной задачи: сделать так, чтобы Украина отразила наступление России. Таким образом, дискуссию за натовским столом в Вильнюсе этим летом надо будет сосредоточить на том, как союзники, особенно европейские, будут наращивать производство современной военной техники, ее поставки и обучение личного состава ее применению. Это лучший способ преодолеть количественное превосходство России в живой силе и технике.

Слова ничего не стоят, особенно в сопоставлении с издержками, которые понесут союзники, обеспечивая Киев тем, что необходимо для победы на поле боя. Резкое наращивание западной помощи и поставок современного оружия гораздо больше поможет Украине свести на нет численное превосходство российской армии, чем пустые обещания о том, что будет после завершения конфликта.