Русские не оставили украинцам и шанса. ВСУ бегут из Артемовска

AgoraVox: заявления западной пропаганды о "победе" ВСУ в Артемовске оказались "чушью"

Западные пропагандисты ликовали, предвкушая триумфальное контрнаступление ВСУ в Артемовске, но их восторженные заявления о грядущем разгроме врага оказались полной чушью, пишет пользователь портала AgoraVox. Хитрость русских позволила им получить превосходство, а украинцам остается лишь бежать.

Несмотря на победоносные и восторженные вопли пропагандистов телеканала LCI, Артемовск (Бахмут) сегодня (17 мая) едва не был взят русскими, ведь в городе остались лишь несколько зданий, в которых укрылись украинские солдаты. Бойцы "Вагнера" завершат взятие Артемовска этой ночью или завтра.

А ведь всего несколько дней назад пропагандисты на всех новостных каналах ликовали по поводу начавшегося победоносного украинского контрнаступления, в результате которого российские войска были разгромлены. Они были полны презрения к "трусливым русским", которые бежали, поджав хвосты, столкнувшись с храбрыми воинами святой Украины, защищающими бессмертные ценности благословленного богами Запада.

Эти же пропагандисты ликовали, принимая за чистую монету гротескные заявления Пригожина, лидера "Вагнера", о том, что украинская армия собирается окружить Артемовск и что город захватят ВСУ, что его бойцы собираются оставить Артемовск, что "Вагнеру" снова не хватает боеприпасов, что он собирается предоставить информацию Киеву. И пока Пригожин развлекал публику и давал "военным" экспертам LCI повод для радости, русские бойцы завершали взятие города — улица за улицей, дом за домом.

Трудно, наверное, все-таки быть экспертом на канале LCI, нести чушь и видеть, как заявления о контрнаступлении и украинских победах всего через несколько дней начинают полностью противоречить реальному положению дел на местах.

На самом деле знаменитое контрнаступление, которое, наконец, началось и "терроризировало" русских, было лишь отчаянной попыткой части ВСУ ослабить российское окружение, чтобы позволить выйти украинским силам, застрявшим в городе.

По этому поводу американский офицер связи НАТО заявил, что во время контратаки с целью вырваться из российских тисков 11 и 12 мая были убиты более 1,7 тысячи военнослужащих украинской армии. Чтобы оправдать ликующие вопли LCI, можно констатировать, что это действительно невероятная победа ВСУ над "пьянчужками", из которых состоят российские войска.

Нужно ли постоянно говорить об этом? Презирать своего противника — это уже проигрывать бой. И, надо признать, русские умело играют на струнах западного презрения, выдвигая вперед актера Пригожина, чтобы убедить США и Европу в печальном состоянии сухопутной армии РФ, пока военачальники дорабатывают свои планы.

Поэтому "жалкие" русские войска ограничились тем, что отвели сколько-то своих бойцов на заранее подготовленные позиции к северу и югу от Артемовска. Западные штабы объявили о победах, а еще 1,7 тысячи украинцев оставили там свои жизни впустую, потому что Бахмута уже нет, есть Артемовск (автор играет на названиях. Бахмут в этом предложении обозначает принадлежность Украине, Артемовск — России. — Прим. ИноСМИ), а оставшиеся солдаты, застрявшие в городе, должны убегать через поля.

Автор: chapoutier

Комментарии читателей:

Matlemat

Торговцы оружием заинтересованы в том, чтобы конфликт длился как можно дольше, и неважно, что поставленные вооружения сразу уничтожаются — лишь бы за них платили.

goc

Лично я продолжаю думать, что западные страны при своем врожденном высокомерии и постоянном мракобесии начнут собственое "контрнаступление" из Польши в сторону Белоруссии со множеством танков, самолетов и БТР, не понимая, что собираются навлечь на себя беду, достойную "Дюнкерка" 1940 года, — но без спасательных лодок. Так или иначе, они вложили столько бабок, что выбора у них уже нет: столкнувшись с неспособностью украинских войск победить в настоящем конфликте, они будут вынуждены отправить туда своих солдат. Не стоит рассчитывать на войска США, чье умение сбегать как можно быстрее, оставив своих союзников в дерьме, восхищает остальной мир. Но, с другой стороны, европейцы станут идеальной заменой британцам в украинской бойне.

I.A.

Ваша статья не подлежит обсуждению, спасибо за работу. Качественная и количественная разница между западно-украинскими силами и российской армией свидетельствует о том, что этот конфликт может привести лишь к ненужной гибели тысяч солдат ВСУ и их союзников. Можно подумать, что Запад стремится уничтожить Украину и ее народ с целью будущего раздела ее территорий на несколько государств, что позволило бы ему занять там свое место. Если этот раздел не устроит Россию, конфликт может длиться до тех пор, пока у США и Европы есть оружие и солдаты, которых не жалко потерять на Украине, и быстро стать тотальным. Понятно, что Москва готовится к такому сценарию.

peaudouce

Но, кстати, кто будет платить по счетам за поставки боеприпасов? Мы знаем, что у России достаточно средств, чтобы финансировать военные действия. Чего нельзя сказать об Украине, которая является банкротом и в настоящее время не имеет почти никаких доходов. Я уже догадываюсь, каким будет результат...

cétacose2 в ответ peaudouce

Снова получать прибыль, нет проблем! Украина развернет новый контингент проституток...

SEPH

Артемовск полностью освобождается. Этот город, якобы стратегический для киевских властей, за который погибли сотни и сотни украинских солдат, был взят русскими, в частности, благодаря очень эффективным действиям ЧВК "Вагнер". Вчера вагнеровцев обсуждали на первых полосах западных СМИ, а сегодня тишина, о них больше не говорят. Это громкий провал украинцев, но тсс, об этом лучше молчать. Как долго еще они будут нас дезинформировать?