"Ярмарка смерти" в Испании показала, что дала Украина западному ВПК

Público: Украина стала "предприятием века" для производителей оружия

Испанская военная выставка FEINDEF показала, что конфликт на Украине стал для производителей вооружений "предприятием века", пишет Público. Страна превратилась в идеальный полигон для испытаний новых технологий, а представители оборонного бизнеса заработали на ней миллиарды.

Крупнейшие фирмы по производству оружия и их клиенты встретились на Международной выставке средств обороны и безопасности в Испании. Эта впечатляющая размерами ярмарка смерти наглядно демонстрирует, что военный конфликт на Украине уже успел превратиться в безудержный бизнес.

Павильоны восемь и десять Международной выставки-ярмарки в Мадриде в среду были заполнены самыми современными беспилотниками, системами электронной защиты, автоматами, камуфляжным снаряжением, противотанковыми гранатометами, транспортными и боевыми вертолетами, гусеничными и колесными танками, БТР и даже батареей американских ракетных комплексов HIMARS.

В течение трех дней до самой пятницы военная выставка FEINDEF объединит 500 участников из 25 стран и сто делегаций со всего мира, а также около 25 тысяч профессионалов военной отрасли. Это крупнейшая ярмарка вооружения, когда-либо проводившаяся в Испании. В этот раз она пройдет в благоприятных для оборонной промышленности условиях, созданных военным конфликтом на Украине.

Украина – полигон для испытаний нового оружия

Эта славянская страна, где 15 месяцев назад начался вооруженный конфликт, стала идеальным полигоном для испытания новейших технологических систем для уничтожения противника. Классические стратегии и тактики ведения боя в традиционном понимании сочетаются на Украине с новой системой гибридной войны, в которой искусственный интеллект начинает задавать темп военных действий.

Всего в 4354 километрах от павильонов выставки-ярмарки в Мадриде, где проходит знаменательная встреча клиентов и производителей оружия, расположен Артемовск (Бахмут), небольшой украинский город, где военные действия приобретают самый ужасающий характер: десятки убитых и раненых каждый день, разрушения, напоминающие о самых страшных вооруженных конфликтах прошлого века в Европе.

Отметим, что эти смерти происходят не только из-за российских снарядов, но и из-за гранат, пуль и ракет западного производства, точно таких, как те, что демонстрируются на выставке FEINDEF.

До сих пор ни русские, ни украинцы не смогли одержать победу в этом конфликте, который разворачивается в восточной и южной части Украины, от Донбасса до Крымского полуострова, и проходит через четыре области, присоединенные Россией после начала вооруженного конфликта: Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую.

Зато там, где нет победителей и проигравших, уже появляются счастливые обладатели миллиардов евро и долларов, потраченных на новейшие военные технологии. Европейские правительства опустошают свою казну, чтобы поставлять оружие украинской армии, одновременно пополняя и модернизируя собственные вооруженные силы темпами, невиданными со времен Второй мировой войны.

Военные расходы в мире в 2022 году превысили два триллиона евро. Только в Европе они составили 350 миллиардов евро, а это на 3,6 % выше, чем в предыдущем году. За этой тенденцией роста европейских инвестиций в вооружение стоит военный конфликт на Украине, сопровождающийся поставками оружия и военной помощи Киевской армии.

Инвестиции в оборонную промышленность для достижения мира. Украинский парадокс

Цель состоит в том, чтобы эти инвестиции все увеличивались, об этом рассказала в среду на открытии FEINDEF министр обороны Испании Маргарита Роблес (Margarita Robles). По словам Роблес, оборонный бюджет Испании увеличился на 26% в основном в результате изменений в области геополитики и мировой безопасности, вызванных началом военного конфликта на Украине.

"Поскольку мы хотим мира, мы очень четко понимаем, что инвестирование в безопасность и оборонную промышленность означает инвестирование в мир, прогресс, демократические ценности", – пояснила Роблес. Министр отметила, что 2% от ВВП на оборонные расходы, согласованные странами-членами НАТО, будут достигнуты к 2029 году.

По словам Мар Муртра (Mar Murtra), председателя концерна Indra, который также присутствовал на выставке-ярмарке, "это означает, что при постоянном ВВП рост по сравнению с текущими расходами составит почти 100%".

Муртра подчеркнул, что глобальная геополитическая ситуация, обусловленная украинским конфликтом и процессом перевооружения во многих странах мира, представляет собой "уникальную возможность" и "испытание" также и для испанской оборонной промышленности.

Конфликт открывает новые возможности

Начальник Генштаба Вооружённых сил Испании генерал-адмирал Теодоро Лопес Кальдерон (Teodoro López Calderón), высказался в том же ключе. В своем выступлении на FEINDEF он подчеркнул, что "радикальное изменение оборонной парадигмы" в результате вооруженного конфликта на Украине и "устойчивые" инвестиционные усилия предоставят возможность "укреплять и развивать оборонный бизнес".

Он также подчеркнул необходимость "постоянного применения надежных сдерживающих мер" и "постоянной боевой готовности " перед лицом таких противников, как Россия, которые пренебрегают международными правилами и используют силу для отстаивания собственных интересов.

Лопес Кальдерон назвал некоторые из оборонных секторов, которые потребуют особых инвестиций в покупку новых систем. Он отметил достижения в сфере сбора разведданных, наблюдения и раcпознавания с использованием лучших спутниковых средств, усовершенствования систем связи с собственным шифрованием и "внедрения фотонных технологий и в целом продвижения гиперсвязи".

"Конфликт на Украине наглядно демонстрирует нам тот факт, что силовое превосходство без наличия адекватной развединформации и эффективного командования и контроля не слишком эффективно", – заявил Лопес Кальдерон.

Беспилотные летательные аппараты пользуются наибольшим спросом

Главные герои этой выставки-ярмарки – это, безусловно, беспилотники, или дроны, и связанный с ними искусственный интеллект. Дроны уже продемонстрировали свою эффективность на Украине. С помощью радиолокаторов они способны проникать в те места, в которых даже спутники не могут собрать информацию. Кроме того, они несут взрывчатку и могут нанести удар там, где любая ракета окажется сбитой зенитными установками.

Некоторые из беспилотников, представленных на выставке вооружений, действуют почти как миниатюрные спутники, но обладают большей мобильностью и отличаются способностью сливаться с местностью на небольшой высоте.

Один из сотрудников стенда, принадлежащего компании Aeronautics Defense Systems, подтвердил корреспонденту Público, что беспилотники израильского производителя могли бы уклониться от систем обороны Кремля во время недавнего инцидента в мае, в отличие от двух беспилотных летательных аппаратов, которые в итоге были сбиты над одним из куполов Центрального здания государственной власти в России.

У стенда этой фирмы можно увидеть последнюю модель разведывательного беспилотного летательного аппарата Aeronautics Defense Orbiter. Это ультрасовременный беспилотник последнего поколения, который может быть оснащен новейшими системами наблюдения, радиолокаторами и взрывным устройством. Его можно использовать для защиты нефтяных платформ или для подрыва складов горючего или боеприпасов. <…>

В тот день, когда эти беспилотники будут наделены искусственным интеллектом, который уже проходит испытания в военных и гражданских лабораториях, "конфликт изменится", — сказал гость из Германии, который слушал разговор между участником выставки и журналистом.

Искусственный интеллект имеет решающее значение для военных и околовоенного бизнеса

Такого же мнения придерживается и генеральный директор американской компании Palantir Алекс Карп (Alex Karp). В своем выступлении он подчеркнул значительную роль искусственного интеллекта на поле боя. Компания Palantir представила свои разработки в области разведывательных систем, показавших превосходную эффективность в распознавании и определении местоположения российских военных целей.

Многие армии мира используют программное обеспечение фирмы Palantir для выполнения логистических задач и управления рисками. Военный конфликт на Украине только увеличил доходы компании (благодаря помощи США Киеву) и позволил усовершенствовать программное обеспечение артиллерийского целеуказания и наведения.

Карп признал в своем выступлении на FEINDEF, что его компания очень активно вовлечена в работу на Украине. Компания Palantir обеспечивает разведывательные службы США уже в течение двух десятилетий. Ее "вступление" в конфликт на Украине через предоставление жизненно важной информации о российских танках и пушках, оказалось ключевым в развитии военного конфликта.

Карп уже встречался с президентом Владимиром Зеленским в Киеве прошлым летом. Он был первым генеральным директором компании по развитию информационных технологий, посетившим украинскую столицу. Тогда он решительно заявил Зеленскому, что "искусственный интеллект имеет решающее значение для конфликта". А распознавание противника – это только одна из областей, в которых он может применяться.

Недавно компания Palantir подписала контракт на сумму около 90 миллионов евро с британским Министерством обороны, одним из основных поставщиков разведывательных данных для украинской армии.

Генеральный директор Palantir ясно дал понять: Украина предоставляет непревзойденные условия и перспективы для развития бизнеса в местах, где есть вооруженные конфликты, и этим нельзя не воспользоваться.

Автор статьи: Хуан Антонио Санс (Juan Antonio Sanz)