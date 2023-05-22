Лидеры государств G7 на саммите призвали Россию вернуться к реализации ДСНВ

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Руководители стран, входящих в так называемую "Большую семерку", выразили сожаление о решении России о приостановку своего участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), а также призвали российские власти вернуться к его полной реализации. В совместном заявлении лидеров стран G7 говорится, что необходимо продолжать общее сокращение глобального ядерного арсенала.

В документе, принятом на саммите стран "Большой семерки", который проходит в пострадавшем от американской ядерной бомбардировки японском городе Хиросима, содержатся призывы к ядерному разоружению и исключительно мирному использованию ядерной энергии. Отдельным пунктом в заявлении содержится призыв к России вернуться к реализации договора СНВ.

Кроме того, члены G7 заявили, что Северная Корея никогда не сможет стать ядерной державой в рамках существующего Договора о нераспространении ядерного оружия.

Президент России Владимир Путин в феврале текущего года в своем послании Федеральному собранию подчеркнул, что Россия не выходит из российско-американского договора, предполагающего сокращение стратегических наступательных вооружений (ССНВ-3), при этом отметив, что принято решение о приостановке участия в нем.

Российский лидер также добавил, что для того, чтобы иметь возможность продолжить обсуждение этого вопроса, необходимо понять цели таких стран, как Великобритания и Франция с учетом имеющихся у них ядерных арсеналов, а также совокупного стратегического арсенала армий стран, входящих в военный блок НАТО.