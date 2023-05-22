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ТАСС

NBC: США и союзники намерены передать Киеву истребители F-16

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Истребители F-16
Истребители F-16.
Источник изображения: AP Photo/ Mindaugas Kulbis

Как подчеркнули в телекомпании, нет информации как о сроках передачи так и о том, какие именно страны выступят поставщиками

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /ТАСС/. США вместе с союзниками намерены передать Киеву истребители F-16. Об этом сообщила в пятницу телекомпания NBC со ссылкой на источник в американской администрации.

Телекомпания подчеркивает, что информации о сроках передачи истребителей Киеву нет, также не известно, какие именно страны выступят поставщиками F-16 и какое их количество поступит на Украину. Решение об этом будет принято в ближайшие месяцы, уточнил источник NBC. Телекомпания подчеркивает, что F-16, которые западные страны планируют передать Украине, "не будут использованы в готовящемся контрнаступлении" украинских войск. Они будут переданы в рамках "долгосрочной программы укрепления безопасности" страны, подчеркивает источник NBC. 

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
F-16
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