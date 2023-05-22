Войти
ТАСС

Новый кабмин Словакии намерено продолжить курс на оказание помощи Украине

406
0
0
Учения НАТО в Словакии в октябре 2022 года. Архивное фото
Учения НАТО в Словакии в октябре 2022 года. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : U.S. Army photo by Spc. Gabriella Sullivan

Министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Влаховский заявил, что страна хочет "справедливого мира"

ПРАГА, 19 мая. /ТАСС/. Правительство Словакии, назначенное президентом республики 15 мая, продолжит курс на оказание помощи Украине. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Влаховский после состоявшихся в Праге в пятницу переговоров с главой МИД Чехии Яном Липавским. Слова политиков привело информационное агентство CTK.

"Мы хотим и далее помогать Украине и хотим справедливого мира [в этой стране]", - сказал Влаховский. "Поддержка Украины на поле международной политики должна продолжаться", - сказал в свою очередь Липавский.

Министры в ходе переговоров обсудили ситуацию на Украине и борьбу с дезинформацией в своих республиках. Влаховский отметил, что правительство Словакии намерено активизировать действия против распространения фейков. Власти этой страны, по его словам, последние 10 лет не уделяли данной проблеме необходимого внимания.

Влаховский свой первый зарубежный визит в качестве главы МИД Словакии нанес в Чехию, отметило агентство. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Словакия
Украина
Чехия
Похожие новости
30.09.2019
Дмитрий Шугаев: комплекс "Бастион" доказал эффективность в Сирии
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
05.10.2015
Украинский ВПК довели до ручки
21.04.2015
Росатом начал поставки нового вида продукции
09.06.2014
Крах клиентов коллаборационизма и будущее России
21.05.2014
Новая точка отсчета истории
08.10.2013
На переговорах в Луанде будет заявлено о готовности Москвы осуществить поставку Анголе истребителей Су-30 – «Коммерсант»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.05 00:16
  • 49913
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.05 00:11
  • 5
Южнокорейский истребитель KF-21 достиг состояния "условной боевой готовности"
  • 22.05 21:20
  • 153
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 22.05 20:54
  • 4
Военный аналитик заявил о бессмысленности передачи систем ПРО «Железный купол» Киеву
  • 22.05 20:33
  • 13
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 22.05 20:12
  • 10
"Ростех" рассказал, что можно создать на универсальной платформе "Манул"
  • 22.05 18:36
  • 5
Владимир Путин: выставка HeliRussia-2023 является ведущей площадкой для демонстрации передовых технологий
  • 22.05 15:18
  • 81
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 22.05 14:12
  • 0
Почему дети Донбасса не дают покоя предателям Беларуси
  • 22.05 12:55
  • 0
Белорусский МИД: Западные партнеры не хотят нас слышать и продолжают политику выкручивания рук
  • 22.05 08:59
  • 2
Запад испугался, узнав о следующем шаге Москвы после Украины
  • 22.05 08:39
  • 1
Шольц: ФРГ следит за тем, чтобы конфликт на Украине не привел к эскалации между РФ и НАТО
  • 21.05 18:28
  • 5
Разработчик повысил скорость работы комплекса управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 21.05 02:16
  • 2
Миф про украинское «контрнаступление» рушится
  • 20.05 19:44
  • 1
Разработчик новой станции наблюдения за БПЛА рассказал о ее конкурентных преимуществах