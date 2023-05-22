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Военное обозрение

Удваивает дальность огня: в Сербии разработан новый боеприпас для РСЗО «Град»

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Источник изображения: topwar.ru

Сербская компания EDePro разработала новый 122-мм НУРС, получивший название G-2000, который предлагает большую точность и удвоенную дальность огня по сравнению с оригинальным боеприпасом РСЗО БМ-21 «Град». Эта ракета была продемонстрирована на выставке вооружений FEINDEF 2023 в Мадриде.

Как отмечается в издании Army Recognition, G-2000 представляет собой заметный скачок в области аэродинамики и проектировании двигательной установки. Эта усовершенствованная система, характеризующаяся высокой дальностью огня (40,5 км, предельная – 45 км, в то время как стандартный НУРС работает на дистанции в 20 км), отличается новой конструкцией, улучшенной силовой установкой, сохраняя совместимость с существующими пусковыми платформами, такими как БМ-21 и RM-70.

Что касается тяги, ракетный двигатель G-2000 был полностью переработан. Пусковой заряд представляет собой цельный элемент цилиндрической формы, который содержит два разных типа топлива с разной скоростью горения. Эта конструкция с двойным топливом способствовала высокому КПД, почти нейтральному горению [имеется ввиду сохранение постоянной величины поверхности горения] и уменьшению количества используемого серебра.

Источник изображения: topwar.ru

Еще одним прорывом в двигательной установке G-2000 является использование современного топлива из термопластичного композита, содержащего высокий процент алюминия. Этот тип топлива достигает температуры горения, превышающей 3000 Кельвинов, и обеспечивает высокое значение удельного импульса, обеспечивая высокоэффективное горение и значительное улучшение общих характеристик снаряда.

Стальное сопло, богатое абляционными материалами, имеет единственную графитовую горловину, что помогает эффективно отводить выхлопные газы и способствует превосходной производительности двигательной установки.

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  • В новости упоминаются
Страны
Сербия
Продукция
Град РСЗО
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