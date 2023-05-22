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Интерфакс-АВН

США вводят ограничения на экспорт для 71 компании РФ, Армении и Киргизии

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Флаг США
Флаг США.
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Денисов

Минторг США также объявил об ограничениях на экспорт более 1,2 тыс. наименований товаров в РФ и Белоруссию

Вашингтон. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Минторг США вводит экспортные ограничения в отношении семи десятков компаний, из них 69 - российские, сообщается в документе этого ведомства, опубликованном на сайте американского Федерального реестра.

"Минторг вносит поправки в правила экспортного контроля, добавив в список компаний 71 структуру. Администрация США посчитала, что эти компании действуют вразрез с интересами национальной безопасности и внешней политики США", - говорится в документе.

Помимо компаний РФ, в списке фигурирует по одной компании из Армении и Киргизии.

В отношении этих компаний США ввели ограничения по экспорту и реэкспорту.

По данным Минторга, "69 компаний РФ добавлены в этот список за поддержку российского оборонного и военного секторов".

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Страны
Армения
Белоруссия
Киргизия
Россия
США
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