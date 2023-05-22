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ТАСС

СМИ: Франция намерена восполнить запасы бронетехники после отправки военных грузов Украине

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Военнослужащие 21-го пехотного полка "марин" (21e RIMa) 6-й легкой бронетанковой бригады 3-й дивизии французской армии во время учений с новой бронированной машиной VBMR Griffon (6x6) и старыми бронетранспортерами VAB (4x4), 2022 год
Военнослужащие 21-го пехотного полка "марин" (21e RIMa) 6-й легкой бронетанковой бригады 3-й дивизии французской армии во время учений с новой бронированной машиной VBMR Griffon (6x6) и старыми бронетранспортерами VAB (4x4), 2022 год.
Источник изображения: министерство вооруженных сил Франции

Французское правительство планирует заказать дополнительные 130 единиц бронетехники

ПАРИЖ, 19 мая. /ТАСС/. Правительство Франции намерено заказать дополнительные 130 единиц бронетехники, чтобы восполнить армейские резервы после отправки военных грузов на Украину. Об этом сообщила в пятницу газета Les Echos.

В частности, речь идет о 38 боевых разведывательных машинах Jaguar и 92 бронетранспортерах Griffon. Соответствующее дополнение было прописано в проекте закона о военном планировании на 2024-2030 годы. Всего же к 2030 году правительство Франции рассчитывает обеспечить войска 238 Jaguar и 1 437 Griffon.

"Темпы поставки этих дополнительных бронированных машин будут осуществляться с учетом ограничения пиковых нагрузок задействованных производителей", - уточняет правительство в представлении поправки.

Как сообщало ранее Министерство Вооруженных сил Франции, с 2020 года французские военные получают БРМ Jaguar взамен имеющихся на вооружении легких колесных танков AMX-10 RC. Не уточняется, связано ли решение увеличить оборонный заказ с отправкой AMX-10 RC на Украину. В Париже не раскрывают точное количество поставленной Киеву техники, однако, согласно заявлению Елисейского дворца, речь идет о десятках машин. 

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Страны
Украина
Франция
Проекты
2020-й год
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