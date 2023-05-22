Польский генерал увидел в F-16 чудо-средство для начала наступления Украины

Генерал Скшипчак: две-три эскадрильи F-16 полностью изменят ситуацию на фронте

Идея Великобритании и Нидерландов о создании коалиции государств по передаче истребителей F-16 Украине произвела на генерала Вальдемара Скшипчака сильное впечатление, пишет Wirtualna Polska. Он считает, что передача Украине F-16 чудесным образом поменяет ситуацию на фронте.

Сильвестр Рушкевич

"Если бы это получилось, это была бы сенсация", – такими словами генерал Вальдемар Скшипчак оценил идею Великобритании и Нидерландов о создании коалиции государств по передаче истребителей F-16 Украине. И хотя после того, как эта информация стала достоянием общественности, обе страны принялись понижать градус ожиданий, многое свидетельствует о том, что скоро эти машины действительно появятся в украинском небе.

По данным портала Politico, недавние визиты президента Украины Владимира Зеленского в Италию, Германию, Францию и Великобританию были направлены на то, чтобы убедить партнеров предоставить Киеву американские многоцелевые самолеты F-16. Власти Киева рассчитывают на 40 - 50 таких машин.

"Несколько самолетов F-16 не дадут желаемого эффекта. Но, например, две-три эскадрильи F-16 существенно повлияли бы на ход боевых действий. Это полностью изменило бы ситуацию на фронте", – заявили в украинском оборонном ведомстве.

Переговоры с США о поставках F-16

В ответ Великобритания и Нидерланды заявили, что намерены приступить к совместной работе по созданию коалиции, целью которой будет закупка истребителей для Украины. По имеющимся сведениям, такие договоренности были достигнуты во время встречи премьер-министра Риши Сунака 16 мая с его голландским коллегой Марком Рютте. Однако 17 мая пресс-секретарь премьер-министра Марка Рутте заявил, что "никаких конкретных соглашений" о "покупке или поставке F-16" не заключалось.

Как стало известно журналистам, Рютте договорился с Сунаком о "поддержании тесного контакта по вопросам помощи Украине". На прошлой неделе премьер-министр Нидерландов заявил, что его правительство ведет интенсивные переговоры, в частности, с США о передаче истребителей.

В свою очередь, министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время визита в Берлин сообщил, что речь идет о подготовке украинских пилотов, чтобы в будущем они могли летать на западных истребителях. "В первую очередь нам потребовались бы американские истребители F-16, которых на вооружении британских ВВС нет. Что мы можем сделать, так это обеспечить обучение и поддержку", – сказал Уоллес и добавил, что это "Белый дом решит, предоставлять ли данную технологию".

"Ключ к победе – преимущество в воздухе"

"Кто бы что ни говорил, но если появляется информация о создании коалиции по передаче F-16, это признак того, что эти машины скоро будут летать в украинском небе. Это было бы сенсацией. Объявить о потенциальном соглашении по этому вопросу никогда не поздно. Украина готова принять машины. Ведь уже давно известно, что Запад обучал украинских пилотов летать на F-16", – комментирует данную информацию бывший командующий сухопутными войсками генерал Вальдемар Скшипчак (Waldemar Skrzypczak) в беседе с порталом Wirtualnа Polskа.

По мнению генерала, украинские пилоты обучались как минимум с прошлого года.

"Нужно только официально передать им самолеты F-16. Если их будет достаточно, то истребительные эскадрильи одержат победу в воздушном бою с российской авиацией. У украинцев будет преимущество в воздухе над зоной операции. Именно преимущество в воздухе является ключом к успеху наземной операции. Самолеты дадут гарантию безопасности войскам, сражающимся на земле, защитят их от ударов российской авиации", – считает генерал Скшипчак.

В этом же ключе высказывается бывший офицер спецподразделения "Гром", участник спецопераций и иностранных миссий полковник Анджей Кручинский (Andrzej Kruczyński).

"Не может быть, чтобы Украина не была готова принять F-16. Не думаю, что теперь, получив разрешение Запада, она будет тратить время на то, чтобы проводить слаживание пилотов, обеспечивать логистику или подбирать механиков. Я уверен, что украинская армия сразу же начнет использовать истребители на фронте. Они уже сделали два шага вперед. Они не теряли последние месяцы даром и готовились принять самолеты F-16. Украинцы либо уже полностью подготовлены, либо в настоящее время заканчивают обучение на новой технике", – говорит полковник Кручинский.

По его мнению, если F-16 попадут на Украину, это в значительной степени укрепит ее армию.

Преимущество в воздухе по-прежнему имеет Российская Федерация, которая, несмотря на понесенные потери, все еще обладает большими техническими возможностями. Тем не менее, наличие в небе украинских пилотов будет психологически важно для украинских солдат, сражающихся на земле. Они давно просили F-16, эти машины им нужны позарез. Пришло время дать их Киеву, комментирует военный

Сильное дипломатическое наступление

По словам советника министра обороны Украины Юрия Сака, целью дипломатического турне Зеленского по странам Западной Европы было в основном создание "авиационной коалиции" по образцу прежней "танковой коалиции".

Президент Украины намерен поднять эту тему также на саммите G7 в Хиросиме 19-21 мая, а также на июльском саммите НАТО в Вильнюсе, заявил Сак в беседе с порталом Politico.

Наступление армии на фронте сопровождается мощным политико-дипломатическим наступлением Зеленского. Таким образом, Украина ведет сразу два наступления. Первое, если оно будет успешным, станет сигналом НАТО о том, что Украина может выиграть эту войну. Киев получит зеленый свет на пути к вступлению в Альянс. Вот почему сейчас так важно передать украинцам истребители. Второе наступление показало, что сейчас не время спорить о том, кто даст больше танков, а кто больше боеприпасов. Вместо этого у нас есть сигнал о солидарной позиции Европы по вопросу поставок оружия Украине, говорит генерал Скшипчак.

"России нужно нанести решающий удар"

По словам полковника Кручинского, пришло время, чтобы Запад пришел к единому мнению относительно передачи Украине оружия.

"Если раньше кто-то пытался скромничать или думал переждать, то теперь ставки сделаны, и они максимально высоки. Если некоторое время назад мы говорили о передаче Украине оружия, которое позволит ей только обороняться, то сейчас мы говорим об атаке на русских. Дипломатическое наступление Зеленского вызывает восхищение. Президент Украины показал себя как государственный деятель. Надеюсь, результатом его поездки по Европе станет успешное украинское наступление", – комментирует бывший офицер спецназа полковник Кручинский.

По словам генерала Скшипчака, Зеленский сознательно откладывает контрнаступление, потому что хочет нанести русским один, но решающий удар.

"Вопрос в том, удастся ли осуществить его достаточно эффективно, чтобы Украина перед июльским саммитом НАТО послала Западу мощный сигнал о том, что она готова к вступлению в Альянс. Она должна накопить такой потенциал, в том числе авиационный в виде F-16, чтобы иметь возможность нанести сильный удар российской армии. Раньше я говорил, что контрнаступление может начаться в конце мая-начале июня. Сегодня я думаю, что это может произойти немного позже. Но уж зато когда украинцы пойдут в наступление, то, говоря по-военному, долбанут так, что мало не покажется", – резюмирует генерал Скшипчак.