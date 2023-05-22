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РИА Новости

Медведев: с января ряды ВС РФ пополнили свыше 117 тысяч человек

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Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

Зампред СБ РФ Медведев: с начала 2023 года в ВС России приняты свыше 117 тысяч человек

МОСКВА, 19 мая/ Радио Sputnik. С начала 2023 года в Вооруженные силы России приняты свыше 117 тысяч контрактников и добровольцев, сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

"По данным Минобороны, в результате проведенных мероприятий с участием, в том числе участников нынешнего совещания, с 1 января по 19 мая в ряды Вооруженных Сил приняты на контракт и в рамках добровольных наших формирований 117 тысяч 400 человек. Соответственно, из этой цифры и будем исходить в ходе нашей дальнейшей работы", – сказал Медведев на совещании по вопросам набора на военную службу по контракту.

Комментируя прошедшее мероприятие, источники в Совбезе отметили, что набор по контракту идет очень неплохими темпами, передает РИА Новости.

Радио Sputnik сообщало, что мобилизованным и контрактникам засчитают двойной стаж за участие в СВО.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Медведев Дмитрий
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