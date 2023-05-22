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ТАСС

Польша заявила о поддержке диалога Китая с Украиной

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Варшава, Польша
Варшава, Польша.
Источник изображения: © flickr.com / Terra Libera

При этом Варшава выступила против укрепления связей Пекина с Москвой

ТАСС, 19 мая. Спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй обсудил с заместителем министра иностранных дел Польши Войчехом Гервелом вопросы урегулирования ситуации на Украине, услышав от польского представителя осуждение планов укрепления отношений Пекина с Москвой. Об этом сообщил в пятницу по итогам встречи польский МИД.

МИД Польши во время встречи "положительно отнесся к начатому в последнее время Пекином диалогу с Киевом". Польская сторона озвучила китайскому спецпредставителю свою позицию по конфликту на Украине, выразив поддержку так называемому мирному плану Владимира Зеленского и надежду на то, что Китай повлияет на Россию.

"Польша с обеспокоенностью воспринимает декларации Пекина о стремлении к укреплению двусторонних отношений с Россией", - указано в сообщении польского МИД. Польское ведомство предупредило Ли Хуэя, что "военная помощь, в том числе потенциальные поставки вооружения из Китая в Россию, повлекут за собой серьезные последствия для отношений Европы с Китаем".

Китайский дипломат, как передает МИД Польши, отметил, что "ситуация на Украине не лежит ни в чьих интересах" и что легкого решения этого конфликта нет. "Собеседник указал на необходимость прекращения огня и возвращения к мирным переговорам. В этом контексте он также выделил позицию Китая по политическому урегулированию украинского кризиса из 12 пунктов", - указано в сообщении польского МИД

Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй 16-17 мая посетил Киев. Он заявил, что для урегулирования украинского кризиса нет какого-либо универсального метода и КНР будет по-своему оказывать содействие решению данной проблемы. Эмиссар Китая провел отдельные встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, руководителем его офиса Андреем Ермаком и министром иностранных дел страны Дмитрием Кулебой. В дальнейшем он посетит Брюссель, Париж, Берлин и Москву.

Министерство иностранных дел Китая к годовщине специальной военной операции РФ на Украине опубликовало документ с предложениями по политическому урегулированию украинского кризиса. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, к соблюдению законных интересов всех стран в области безопасности, к урегулированию гуманитарного кризиса, к обмену военнопленными между Москвой и Киевом, а также к отказу от введения односторонних санкций без соответствующего решения Совета Безопасности ООН. 

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