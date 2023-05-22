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РИА Новости

Объемы выпуска продукции для нужд СВО существенно увеличили

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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Макеев

Мишустин: объемы выпуска продукции для нужд СВО существенно увеличили по всем позициям

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Объемы выпуска продукции для нужд участников специальной военной операции России на Украине существенно увеличены практически по всем позициям и будут расти и дальше, пообещал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Продолжаем материально-техническое обеспечение Вооруженных сил. В утвержденном графике производства учтена дополнительная потребности министерства обороны... Благодаря работе координационного совета объемы выпуска существенно увеличены практически по всем позициям. Они будут наращиваться и дальше", - сказал Мишустин на заседании Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.

Он напомнил, что на развитие мощностей предприятий оборонно-технического комплекса России были выделены беспрецедентные по объему инвестиции.

Набранный темп выпуска продукции для нужд спецоперации нельзя снижать, надо неукоснительно соблюдать все сроки, заявил Мишустин.

"Все должны понимать, что с учетом критической важности такой продукции, участникам технологических и логистических процессов нужно неукоснительно соблюдать запланированные сроки. Этот вопрос надо постоянно держать на контроле, в том числе с выездами на промышленные площадки", - сказал он.

В случае возникновения непредвиденных ситуаций, как отметил Мишустин, нужно вносить коррективы без промедления.

"Набранный темп нельзя снижать. Необходимо продолжить и дальше прилагать все усилия для опережающего производства требуемых образцов. От этого зависит не только достижение целей специальной военной операции, но и жизни и здоровье тысяч солдат", - добавил премьер.

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