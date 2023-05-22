В России оборудовали тысячи оборонительных сооружений у границ

Вид на строящиеся оборонительные сооружения засечной черты на границе с Украиной в Белгородской области.

Мишустин: в России создали тысячи оборонительных сооружений у границ и в новых регионах

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Нескольких тысяч оборонительных сооружений на территориях приграничных районов и новых субъектов РФ полностью оборудованы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Полностью завершено оборудование нескольких тысяч оборонительных сооружений на территориях приграничных районов и новых субъектов. Выделены ресурсы на организацию специального технического прикрытия, в том числе на закупку средств обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам", - сказал он на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.