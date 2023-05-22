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РИА Новости

В России оборудовали тысячи оборонительных сооружений у границ

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Вид на строящиеся оборонительные сооружения засечной черты на границе с Украиной в Белгородской области
Вид на строящиеся оборонительные сооружения засечной черты на границе с Украиной в Белгородской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области

Мишустин: в России создали тысячи оборонительных сооружений у границ и в новых регионах

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Нескольких тысяч оборонительных сооружений на территориях приграничных районов и новых субъектов РФ полностью оборудованы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Полностью завершено оборудование нескольких тысяч оборонительных сооружений на территориях приграничных районов и новых субъектов. Выделены ресурсы на организацию специального технического прикрытия, в том числе на закупку средств обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам", - сказал он на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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