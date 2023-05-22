В МГИМО рассказали о позиции арабских стран по украинскому конфликту

Сотрудник МГИМО Адрианов: для арабских стран конфликт на Украине — европейское дело

Арабские страны считают украинский конфликт «европейским делом», они пытаются сохранить нейтралитет. Об этом 19 мая «Известиям» заявил исследователь Института международных исследований МГИМО Артем Адрианов.

Ранее в этот день сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в саудовский город Джидда, где состоится саммит Лиги арабских государств.

По мнению Адрианова, Зеленский будет просить финансовую помощь, а вооружения ему вряд ли предоставят.

«Финансовую помощь могут какую-то [предоставить], скорее для показательных дел, потому что арабские страны не воспринимают конфликт на Украине как свой. Для них это далеко, непонятно, это европейское дело, то есть своей причастности они не чувствуют. Им нужно как-то демонстрировать свой баланс и нейтралитет — до этого саудовский министр ездил на Украину, потом в Россию. Таким образом решили показать, что они не только с Россией», — сказал он.

Ранее в этот день наследный принц Королевства Саудовская Аравия Мухаммед Бен Салман Аль Сауд заявил, что его страна поддерживает международные усилия по урегулированию украинского кризиса и готова выступить посредником между Россией и Украиной.

12 мая стало известно, что главы МИД РФ и Королевства Саудовская Аравия Сергей Лавров и Фейсал Бен Фархан Аль Сауд провели телефонные переговоры. Был обстоятельный обмен мнениями по ключевым аспектам региональной и международной повестки с акцентом на ситуацию на Ближнем Востоке и севере Африки, включая палестинский вопрос.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военнослужащих.