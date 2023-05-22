Войти
Известия.ru

В МГИМО рассказали о позиции арабских стран по украинскому конфликту

435
0
0
Источник изображения: Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva

Сотрудник МГИМО Адрианов: для арабских стран конфликт на Украине — европейское дело

Арабские страны считают украинский конфликт «европейским делом», они пытаются сохранить нейтралитет. Об этом 19 мая «Известиям» заявил исследователь Института международных исследований МГИМО Артем Адрианов.

Ранее в этот день сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в саудовский город Джидда, где состоится саммит Лиги арабских государств.

По мнению Адрианова, Зеленский будет просить финансовую помощь, а вооружения ему вряд ли предоставят.

«Финансовую помощь могут какую-то [предоставить], скорее для показательных дел, потому что арабские страны не воспринимают конфликт на Украине как свой. Для них это далеко, непонятно, это европейское дело, то есть своей причастности они не чувствуют. Им нужно как-то демонстрировать свой баланс и нейтралитет — до этого саудовский министр ездил на Украину, потом в Россию. Таким образом решили показать, что они не только с Россией», — сказал он.

Ранее в этот день наследный принц Королевства Саудовская Аравия Мухаммед Бен Салман Аль Сауд заявил, что его страна поддерживает международные усилия по урегулированию украинского кризиса и готова выступить посредником между Россией и Украиной.

12 мая стало известно, что главы МИД РФ и Королевства Саудовская Аравия Сергей Лавров и Фейсал Бен Фархан Аль Сауд провели телефонные переговоры. Был обстоятельный обмен мнениями по ключевым аспектам региональной и международной повестки с акцентом на ситуацию на Ближнем Востоке и севере Африки, включая палестинский вопрос.


Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военнослужащих.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Саудовская Аравия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Похожие новости
17.08.2022
США признали, что система ПРО в Европе направлена против России
29.04.2022
США ввязались в роковую авантюру на Украине
23.07.2021
Сергей Лавров: о вторжении в Афганистан никто не задумывается
23.09.2019
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
02.02.2018
Умру за родину. Дорого
10.09.2015
Путин вытащил сирийский «туз». При помощи Земана ("Aktualne.cz", Чехия)
23.06.2015
Иранская отзывчивость
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.05 00:16
  • 49913
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.05 00:11
  • 5
Южнокорейский истребитель KF-21 достиг состояния "условной боевой готовности"
  • 22.05 21:20
  • 153
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 22.05 20:54
  • 4
Военный аналитик заявил о бессмысленности передачи систем ПРО «Железный купол» Киеву
  • 22.05 20:33
  • 13
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 22.05 20:12
  • 10
"Ростех" рассказал, что можно создать на универсальной платформе "Манул"
  • 22.05 18:36
  • 5
Владимир Путин: выставка HeliRussia-2023 является ведущей площадкой для демонстрации передовых технологий
  • 22.05 15:18
  • 81
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 22.05 14:12
  • 0
Почему дети Донбасса не дают покоя предателям Беларуси
  • 22.05 12:55
  • 0
Белорусский МИД: Западные партнеры не хотят нас слышать и продолжают политику выкручивания рук
  • 22.05 08:59
  • 2
Запад испугался, узнав о следующем шаге Москвы после Украины
  • 22.05 08:39
  • 1
Шольц: ФРГ следит за тем, чтобы конфликт на Украине не привел к эскалации между РФ и НАТО
  • 21.05 18:28
  • 5
Разработчик повысил скорость работы комплекса управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 21.05 02:16
  • 2
Миф про украинское «контрнаступление» рушится
  • 20.05 19:44
  • 1
Разработчик новой станции наблюдения за БПЛА рассказал о ее конкурентных преимуществах