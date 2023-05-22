Польша готова пожертвовать собой ради американских планов

NDP: с размещением ядерного оружия на территории Польши ее безопасность будет в руках США

Польша готова участвовать в натовских планах ядерного сдерживания и разместить ядерное оружие на своей территории, пишет NDP. Однако о последствиях, которые будет иметь для поляков развертывание такого вооружения, никто не говорит. А они очень серьезны.

Яцек Тохман

Разговоры о размещении ядерного оружия в Польше начались не сегодня. Эта тема уже много лет то затихает, то поднимается вновь. Все это время нас пытались убедить, что наличие такого типа оружия будет гарантией польской безопасности. Конечно, все это звучит очень заманчиво, но какие последствия для поляков будет иметь развертывание такого вооружения? Кроме того, что это еще один шаг к продвижению интересов США в Европе.

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Стоит напомнить, что в начале апреля глава Бюро национальной безопасности РП Яцек Севера (Jacek Siewiera) заявил о готовности участвовать в натовских планах ядерного сдерживания. Тем самым он намекнул на готовность Польши разместить ядерное оружие на своей территории, добавив, что Варшава готова "взять на себя ответственность" за размещение стратегических бомбардировщиков, способных нести это смертоносное оружие на борту. Но он, конечно же, ничего не сказал о последствиях такого шага для безопасности польского населения. Кроме того, для эксплуатации этого типа оружия нужны соответствующие условия, которых нет в Польше, а именно специализированные базы. Поскольку, по мнению США, данное оружие предназначено для защиты Польши, все расходы понесут поляки.

Данные планы подтверждают слова представителя Республики Польша при Североатлантическом совете Томаша Шатковского (Tomasz Szatkowski) – первого польского чиновника, который открыто заявил, что "конкретные шаги" уже "анализируются" и рассматриваются с точки зрения возможного присоединения Польши к программе ядерного обмена НАТО.

Американцев, решивших "поделиться" некоторыми видами ядерного оружия, вовсе не заботит безопасность их союзников, они лишь выполняют свой план и увеличивают количество мест его хранения, что, безусловно, позволит скрыть фактическое количество вооружения. Кроме того, увеличение количества так называемых "носителей" в странах, способных направлять боеголовки по заданным целям, снижает нагрузку на США. Кроме того, это позволяет увеличить военное присутствие на восточном фланге НАТО при одновременной реализации идеи создания буферной зоны с Россией.

Не менее важными в этом отношении являются политические соображения, поскольку Белый дом считает, что ядерный обмен направлен исключительно на укрепление связей внутри Альянса и лишь частично на повышение чувства безопасности среди союзников по НАТО. Однако "щедрость" американцев в предоставлении союзникам такого оружия преследует совершенно другие цели. Это подтверждается тем фактом, что боеголовки являются исключительно американской собственностью, поэтому решение об их боевом применении будет принимать только президент США, о чем, конечно же, лишний раз не упоминается.

С большой долей уверенности можно сделать вывод о том, что размещение ядерного оружия в Польше будет представлять серьезную угрозу для поляков. Во-первых, склады, на которых будет храниться это оружие, станут приоритетной целью. В случае конфликта они будут уничтожены в первую очередь. Естественно, взрыв таких складов уничтожит все в очень большом радиусе. Во-вторых, произойдет очередное значительное увеличение присутствия американского контингента в Польше, что только усилит напряженность в Восточной Европе. В-третьих, это большие финансовые расходы, которые в условиях многолетнего экономического кризиса могут полностью разрушить польскую экономику. И характерно, что, как было сказано выше, правом использовать это оружие будет обладать только США. Другими словами, безопасность Польши будет в руках Белого дома, а наличие ядерного оружия может стать искрой, которая приведет ее к ядерной катастрофе.