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ТАСС

Саудовская Аравия заявила о готовности выступить посредником между Россией и Украиной

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Наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд
Наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.
Источник изображения: EPA-EFE/ ATHIT PERAWONGMETHA/ POOL

Наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд указал на поддержку всего, что способствует снижению остроты кризиса

ДУБАЙ, 19 мая. /ТАСС/. Саудовская Аравия готова продолжать прикладывать посреднические усилия между Россией и Украиной по урегулированию конфликта. Об этом заявил в пятницу премьер-министр и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

"Мы подтверждаем позицию королевства, которая заключается в поддержке всего, что способствует снижению остроты кризиса на Украине, <…> а также готовность королевства продолжать посреднические усилия между РФ и Украиной", - заявил кронпринц Саудовской Аравии на открытии саммита Лиги арабских государств в саудовском городе Джидда. 

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Страны
Россия
Саудовская Аравия
Украина
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