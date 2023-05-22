Саудовская Аравия заявила о готовности выступить посредником между Россией и Украиной

Наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд указал на поддержку всего, что способствует снижению остроты кризиса

ДУБАЙ, 19 мая. /ТАСС/. Саудовская Аравия готова продолжать прикладывать посреднические усилия между Россией и Украиной по урегулированию конфликта. Об этом заявил в пятницу премьер-министр и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

"Мы подтверждаем позицию королевства, которая заключается в поддержке всего, что способствует снижению остроты кризиса на Украине, <…> а также готовность королевства продолжать посреднические усилия между РФ и Украиной", - заявил кронпринц Саудовской Аравии на открытии саммита Лиги арабских государств в саудовском городе Джидда.