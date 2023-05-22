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ТАСС

Медведев считает, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине сейчас не нужны

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Алексей Майшев/ POOL/ ТАСС

Зампред Совета безопасности РФ прокомментировал заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, которая ранее выступила против равноправных переговоров Москвы и Киева

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Переговоры по ситуации на Украине и вокруг нее сейчас не нужны, потому что вести их Москва может только с "хозяевами" Киева в США и только о послевоенном мироустройстве, о котором говорить рано. Такую точку зрения выразил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в пятницу в своем Telegram-канале.

Он прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая ранее выступила против равноправных переговоров РФ и Украины. По мнению Медведева, с этим "трудно не согласиться".

"Конечно, это так. Какие могут быть равные переговоры с нацистским государством, находящимся в стадии полураспада под внешним управлением? Говорить можно только с хозяевами. Вернее - только с Вашингтоном. Других собеседников просто нет. И только об условиях послевоенного мироустройства. Хотя пока об этом говорить рано", - написал Медведев. "Поэтому никакие переговоры сейчас вообще не нужны", - заключил он.

Ранее фон дер Ляйен на полях саммита "семерки" в Хиросиме заявила, что равноправные переговоры между Россией и Украиной должны быть отвергнуты. По ее словам, страны Группы семи должны поддержать усилия президента Украины Владимира Зеленского с его так называемым мирным планом. 

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