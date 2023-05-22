Медведев считает, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине сейчас не нужны

Зампред Совета безопасности РФ прокомментировал заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, которая ранее выступила против равноправных переговоров Москвы и Киева

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Переговоры по ситуации на Украине и вокруг нее сейчас не нужны, потому что вести их Москва может только с "хозяевами" Киева в США и только о послевоенном мироустройстве, о котором говорить рано. Такую точку зрения выразил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в пятницу в своем Telegram-канале.

Он прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая ранее выступила против равноправных переговоров РФ и Украины. По мнению Медведева, с этим "трудно не согласиться".

"Конечно, это так. Какие могут быть равные переговоры с нацистским государством, находящимся в стадии полураспада под внешним управлением? Говорить можно только с хозяевами. Вернее - только с Вашингтоном. Других собеседников просто нет. И только об условиях послевоенного мироустройства. Хотя пока об этом говорить рано", - написал Медведев. "Поэтому никакие переговоры сейчас вообще не нужны", - заключил он.

Ранее фон дер Ляйен на полях саммита "семерки" в Хиросиме заявила, что равноправные переговоры между Россией и Украиной должны быть отвергнуты. По ее словам, страны Группы семи должны поддержать усилия президента Украины Владимира Зеленского с его так называемым мирным планом.