"По указке России"? Во Франции объяснили сближение Венгрии и Белоруссии

Le Figaro: во Франции предположили, что Россия подтолкнула Орбана к сближению с Лукашенко

Отношения между Белоруссией и Венгрией стремительно улучшаются, пишет Le Figaro. Будапешт сближается с Минском либо "по указке" Москвы, либо в стремлении привлечь к себе международное внимание, считает автор статьи.

Отношения между Будапештом и Минском улучшаются, хотя Белоруссия занесена в черный список ЕС.

Будапешт — Стремительное сближение Венгрии под руководством Орбана с Россией в первой половине 2010-х годов происходило на фоне перемены курса партии ФИДЕС ("Венгерский гражданский союз". — Прим. ИноСМИ). И вот десять лет спустя мы видим новое сближение — теперь с Белоруссией. Венгрия — это единственное государство-член ЕС, не поддержавшее недавний доклад Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в котором осуждается "чудовищная ситуация с правами человека". Министерство иностранных дел Венгрии оправдало это, заявив, что такого рода политические декларации (...) только разрушают всякую надежду на мир в соседней Украине.

Находясь в противостоянии с Европейским Союзом и НАТО, венгерское правительство выставляет себя поборником мира и отстаивает свое право говорить со всеми, включая Владимира Путина и Александра Лукашенко. Отношения между Будапештом и Минском вызывают вопросы — они совершенно новые и активизируются по мере того, как ЕС ужесточает свою политику в отношении режима Лукашенко из-за "нарушений прав человека" и поддержки им спецоперации России на Украине.

Венгерская дипломатия занимает отдельную позицию по израильско-палестинскому конфликту, единству Боснии и Герцеговины и многим другим вопросам, включая Украину, а также Белоруссию. В феврале министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто стал первым высокопоставленным чиновником европейской страны, посетившим Минск после жестокого подавления оппозиционных сил белорусскими властями в 2020 году. Европейский парламент выразил сожаление по поводу этого визита, так как он противоречит политике ЕС в отношении Белоруссии и действий России на Украине. Это не произвело никакого впечатления на Будапешт, принявший в апреле главу белорусской дипломатии, в то время как ЕС пригрозил Минску новыми санкциями, если тот разместит российское ядерное оружие на своей территории.

Противоречия между Будапештом и Киевом

Или Венгрия действует по указке России, или, скорее, это стремление ее лидера привлечь к себе внимание на международной арене. Как бы то ни было, сложно понять интерес Будапешта к выстраиванию почти несуществующих отношений с этой страной-изгоем, находящейся под санкциями. При невысоким уровне торговых связей (полмиллиарда евро в год) Венгрия и Белоруссия лишь могут делиться передовым опытом в гражданской атомной энергетике, так как обе страны строят реакторы в сотрудничестве с "Росатомом".

Стоит пояснить, что венгерская сторона призывает к миру и просит "держать каналы связи открытыми". В апреле в Будапеште Петер Сийярто отметил надежность Белоруссии, через территорию которой проходит нефтепровод "Дружба", обеспечивающий 80% поставок (российской) нефти в Венгрию. Этот трубопровод находится в центре новых противоречий между Будапештом и Киевом. Согласно данным спецслужб США, обнародованным Washington Post 13 мая, президент Украины Владимир Зеленский, предположительно сгоряча, предложил взорвать его, чтобы "уничтожить" венгерскую промышленность.

Виктор Орбан и Александр Лукашенко почти не знают друг друга, а обе страны долгое время игнорировали друг друга. В первый и последний раз белорусский лидер посещал Венгрию 5 декабря 1994 года, чтобы, по иронии судьбы, подписать знаменитый "Будапештский меморандум", гарантирующий территориальную целостность бывшим советским республикам: Белоруссии, Казахстану и... Украине. Что касается венгерской стороны, то до Виктора Орбана, приехавшего в июне 2020 года, на белорусскую землю не ступала нога ни одного главы этого государства. Орбан выступил за отмену европейских санкций [в отношении Белоруссии], а в ответ президент Лукашенко назвал Венгрию наиболее близким партнером в ЕС, страной, которая "понимает нас лучше, чем любая другая". Надо сказать, c тех пор как венгерский лидер посещает периферийные государства, он не устает самоутверждаться перед лицом поучающего Запада.

Венгрия предложила принять сборную Белоруссии по футболу, лишенную УЕФА возможности играть на собственной территории перед своими болельщиками. Команда должна встретиться с Израилем, а затем с Косово в квалификации к чемпионату Европы 2024 года в июне месяце. Не уверен, что венгры поспешат на стадион имени Ференца Сузы в Уйпеште, чтобы поддержать белорусов.

Автор: Альбер Корнель (Albert Kornél)

Комментарии читателей

anonyme

Отличная новость, которая внесет сумятицу в проамериканский лагерь в Европе.

Dietrich Legrand

Браво, Виктор, последний европейский государственный деятель.

Pampelonne

Единственная проблема заключается в том, что венгры не согласны с тем, что Киев не позволяет малочисленному венгерскому меньшинству на украинской территории, прилегающей к самой Венгрии, иметь минимальную автономию (язык, культуру и так далее).

Zoltan

Венгрии придется начать специальную военную операцию, чтобы помочь венгроязычному меньшинству.

Blanchette

Очень плохая новость, которая несет угрозу стабильности Европы.

ConstantinXI

Венгрия — суверенная страна, не идентифицирующая свои интересы с интересами американцев. Франция настолько вассализирована, что усвоила идею политической принадлежности к "коллективному Западу", забыв о собственном суверенитете. В конце концов, Будапешт делает разумную ставку на будущее: возлагает надежду на многополярность мира и позиционирует себя посредником в будущих переговорах между Москвой и Киевом.