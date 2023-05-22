19FortyFive: предрекаемый "успех" украинского "контрнаступления" оказался разочарованием

Западные СМИ напрасно раздували украинское "контрнаступление", предрекая ему "неизбежный успех", пишет 19FortyFive. ВСУ сталкиваются с огромными проблемами, главная из которых — превосходство России в воздухе. Провал Киева подорвет моральный дух украинцев и сведет на нет желание США и ЕС оказывать военную помощь.

Чтобы эффективно поддерживать Украину, западные СМИ должны прекратить раздувать масштабы «контрнаступления» и признать его ограниченность и проблемы, с которыми сталкиваются ВСУ.

Непрекращающиеся дискуссии западных СМИ о «контрнаступлении» Украины не только контрпродуктивны, но и порождают опасные иллюзии.

Постоянно акцентируя внимание на якобы неизбежном успехе «контрнаступления», СМИ укрепляют веру в то, что у Украины уже есть все необходимое для выполнения задачи по отражению атак российских войск. Эта ложная позиция в конечном итоге вредит, поскольку не учитывает проблемы, с которыми сталкивается украинская армия.

Чего не хватает Украине

Во-первых, важно признать, что Украина не обладает превосходством в воздухе. Хотя страна запрашивала американские истребители F-16 для поддержки наземных операций и защиты городов от российских воздушных атак, США это требование не выполнили. Без надлежащего оружия дальнего действия и авиации украинское «контрнаступление» было отложено, поскольку Киев изо всех сил пытается насобирать нужное количество танков в Европе и закупить артиллерийские снаряды.

Во-вторых, русские, зная о планах Украины, перенесли свои командные центры за пределы эффективной дальности действия ракетных установок HIMARS. Наступательные операции обычно начинаются с нарушения тылового обеспечения и работы командных центров противника, поэтому этот шаг серьезно затрудняет возможности ВСУ нанести удар по российским позициям. Кроме того, российская армия все более успешно блокирует атаки HIMARS, используя электронные глушители, чтобы не дать ракетам попасть в цель.

В-третьих, задержки в поставках обещанной военной техники еще больше препятствуют усилиям Украины начать «контрнаступление». Например, Соединенные Штаты обязались поставить Украине 31 танк M1-A1 Abrams, но отправка техники ожидается не раньше осени 2023 года — значительно позже предполагаемых сроков «контрнаступления».

Все эти недостатки задержали «контрнаступление» Украины, что неадекватно освещается западными СМИ. Вместо этого у читателей создается впечатление, что вероятность неудачи ВСУ якобы исключена, что создает почву для серьезного разочарования, если «контрнаступление» не оправдает ожиданий. Это, в свою очередь, может побудить западные правительства пересмотреть вопрос о поставках оружия Киеву.

Исторические разочарования

Один исторический пример того, насколько опасно чрезмерно раздувать военное наступление, можно найти в Первой мировой войне — Битва на Сомме в 1916 году. Британские и французские войска планировали массированное наступление против немецкой армии, а средства массовой информации и военная пропаганда предрекали им быструю и решительную победу. Однако сражение привело к затянувшемуся безвыходному положению и более чем одному миллиону жертв без каких-либо существенных успехов для союзников. Нереалистичные ожидания и последующее общественное разочарование привели к подрыву морального духа в войсках и в тылу, а также к потере доверия к военному руководству.

Другая поучительная история связана со Второй мировой войной, с операцией «Маркет — Гарден» в 1944 году. Этот амбициозный план союзников был направлен на захват нескольких ключевых мостов в Нидерландах, что позволило бы быстро продвинуться вглубь Германии, потенциально завершив войну к Рождеству 1944 года. Операция была оптимистично освещена прессой и самими военными, что привело к большим ожиданиям среди общественности и солдат. К сожалению, плохое планирование и провалы разведки «западных союзников», а также сильное сопротивление немцев привели к провалу голландской операции. «Союзники» понесли тяжелые потери, и война продолжалась вплоть до 1945 года. Чрезмерная самоуверенность и шумиха вокруг операции привели к тому, что общественность потеряла веру в военное руководство, а моральный дух как населения, так и армии, был подорван.

Слова должны оцениваться так же, как и действия

Хотя обстоятельства, с которыми столкнулась Украина, не схожи с условиями упомянутых исторических аналогий, они, тем не менее, преподносят ценный урок: военные операции должны продолжаться без чрезмерного давления со стороны средств массовой информации или политиков. Переоценка перспектив успеха порождает нереалистичные ожидания, которые пагубно сказываются на моральном состоянии войск и доверии общественности. Применяя взвешенный и точный подход к освещению событий, пресса может гарантировать, что лицам, принимающим военные решения, предоставляются пространство для маневра и поддержка, необходимые им для того, чтобы выходить из сложных ситуаций и принимать наилучшие возможные решения для обеспечения безопасности своей страны.

Из-за освещения событий в СМИ союзники Украины за рубежом могут поверить, что их государства уже делают достаточно, отправляя оружие, не в полной мере осознавая масштабы потерь личного состава и бронетехники на Украине. Обеспечения абсолютного минимума недостаточно, а неустанное внимание журналистов к планируемому «контрнаступлению» ВСУ только усиливает давление на военное руководство Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников выразил обеспокоенность по поводу этих завышенных ожиданий, заявив: «Ожидания от нашей „контрнаступательной кампании“ в мире переоценены. Большинство людей ждут чего-то грандиозного».

Украинские официальные лица пытаются определить уровень успеха, который будет достаточным для сохранения и увеличения поддержки их западных союзников, особенно Соединенных Штатов. Если «контрнаступление» не оправдает ожиданий, Киев может лишиться жизненно важной международной военной помощи или столкнуться с усилением давления в сторону переговоров с Москвой — сценарий, при котором, возможно, Россия потребует капитуляции Украины. Зеленский считает это неприемлемым.

Президент Украины уже подчеркнул важность побед на поле боя, заявив: «Честно говоря, чем больше побед мы одержим на поле боя, тем больше людей поверят в нас, а это значит, что мы получим больше [западной] помощи». Значительный успех действительно мог бы усилить поддержку Киева, предоставив ему оружие и боеприпасы, необходимые для продолжения военных действий, а также для повышения морального духа гражданского населения.

Позже Зеленский заявил, что, хотя бригады Украины, некоторые из которых прошли подготовку в НАТО, приведены в боеготовность, они все еще ожидают необходимые ресурсы, включая бронетехнику. Президент Украины предупредил, что преждевременные действия могут привести к большим жертвам. Выступая перед общественными вещателями, являющимся членами Eurovision News, он сказал: «С [тем, что у нас уже есть] мы можем двигаться вперед и, я думаю, добьемся успеха. Но мы потеряем много людей. Я думаю, что это неприемлемо. Так что нам нужно подождать. Нам все еще нужно немного больше времени».

Чтобы эффективно поддержать Украину, западные СМИ должны прекратить раздувать «контрнаступление» и признать ограничения и проблемы, с которыми сталкиваются вооруженные силы страны. Вместо того чтобы создавать нереалистичные ожидания, пресса должна сосредоточиться на сложностях ситуации и необходимости постоянной, всесторонней военной помощи. Только признав эти реалии, Запад сможет по-настоящему помочь Украине в ее борьбе с Россией.

Автор: Максим Скрипченко (Maksym Skrypchenko)