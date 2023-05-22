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РИА Новости

Россия сохраняет статус одного из лидеров рынка вооружений, заявил Путин

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Президент Росси Владимир Путин
Президент Росси Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Путин: Россия уверенно сохраняет статус одного из лидеров мирового рынка вооружений

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Вадимир Путин в поздравлении трудовым коллективам и ветеранам с 70-летием создания системы государственного управления военно-техническим сотрудничеством с иностранными государствами заявил, что Россия уверенно сохраняет за собой статус одного из лидеров мирового рынка вооружений и военной техники, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Поздравляю вас с 70-летием создания системы государственного управления военно-техническим сотрудничеством с иностранными государствами... Сегодня благодаря компетентности и профессионализму работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, других федеральных органов исполнительной власти и организаций, действующих на этом значимом направлении, а также предприятий ОПК Россия уверенно сохраняет за собой статус одного из лидеров мирового рынка вооружений и военной техники", - говорится в телеграмме.

Президент добавил, что за прошедшие десятилетия эта система внесла весомый вклад в обеспечение национальной безопасности и развитие отечественной оборонной промышленности, наукоёмких отраслей экономики, стала важным инструментом внешней политики.

Путин отметил, что, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию Запада, РФ экспортирует существенные объемы военной продукции, уделяет внимание модернизации.

"Несмотря на беспрецедентное санкционное давление и недобросовестную конкуренцию со стороны США и ряда западных стран, вы активно решаете поставленные задачи, экспортируете существенные объемы российской продукции военного назначения, уделяете неустанное внимание модернизации производств, наращиванию их научно-исследовательского и опытно-конструкторского потенциала", - говорится в телеграмме.

Путин выразил уверенность, что деятельность сотрудников сферы военно-технического сотрудничества РФ будет способствовать укреплению международного авторитета и влияния России, формированию атмосферы дружбы и доверия в отношениях с союзниками и партнёрами, экономическому росту страны и повышению благосостояния наших граждан. Он пожелал им успехов и всего самого доброго.

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Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
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