Патрушев: США координировали убийство Татарского и покушение на Прилепина

Место взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге.

Патрушев: спецслужбы США координировали убийство Татарского и покушение на Прилепина

СЫКТЫВКАР, 19 мая — РИА Новости. Вашингтон координировал убийство Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также покушение на Захара Прилепина, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

"Создавая новые угрозы национальной безопасности России, вскормленный англосаксами киевский неонацистский режим перенес террористические действия на территорию нашей страны", — указал он на совещании в Сыктывкаре.

Секретарь Совбеза уточнил, что американские спецслужбы принимали участие в планировании и координации взрыва на Крымском мосту, подрыва газопровода "Северный поток" и других терактов.

Подобные операции сопровождает заранее подготовленная в Вашингтоне и Лондоне информационная кампания, призванная дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, подорвать конституционные устои и суверенитет России, пояснил Патрушев.

"При этом коллективный Запад во главе с США напрямую вовлечен в конфликт на Украине на стороне террористического киевского режима. Иностранные наемники и советники принимают непосредственное участие в боевых действиях вместе с украинскими неонацистами", — обрисовал ситуацию секретарь Совбеза.

По его словам, инструкторы НАТО готовят украинские диверсионно-террористические группы, координируют их деятельность и преподносят это мировому сообществу как "американскую помощь в защите Украины".

Кроме того, Патрушев сообщил об активизации в России украинских разведывательно-диверсионных групп, международных террористических организаций, радикальных и экстремистских структур.