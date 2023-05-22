ЦАМТО, 19 мая. Румыния официально приступает к закупке американских танков M1 "Абрамс" после того, как комиссия по обороне, общественному порядку и национальной безопасности Палаты депутатов румынского парламента одобрила соответствующее решение.
Поскольку правящая трехсторонняя коалиция Румынии имеет подавляющее большинство в обеих палатах, ожидается, что в ближайшее время парламент примет соответствующий законопроект, разрешающий приобретение.
Как сообщает портал Defenseromania.ro, Министерство национальной обороны в начале апреля направило в парламент запрос на получение предварительного одобрения закупки 54 модернизированных танков "Абрамс".
Как было указано в документе, Министерство национальной обороны просит предоставить предварительное одобрение для начала процедуры заключения контракта, связанного с программой "Основной боевой танк. Этап 1". Данная фаза проекта, начинающегося в 2023 году, предполагает закупку 54 модернизированных танков "Абрамс" в варианте M1A2 SEPv3 и 12 машин на их шасси из состава СВ США, включая боеприпасы и тренажеры.
Согласно документам, попавшим в распоряжение издания, стоимость покупки 54 ОБТ и сопутствующей техники составит около 1 млрд. евро (1,1 млрд. долл.).
Источники Defenseromania.ro подтвердили, что в письме о намерениях о покупке "Абрамс", отправленном в США некоторое время назад, Румыния изначально выразила намерение приобрести до 200 танков "Абрамс".
Закупка может сделать Румынию вторым получателем "Абрамс" в Восточной Европе, вслед за Польшей, которая заключила контракты на поставку 250 новых танков M1A2 "Абрамс" SEPv3 и 116 M1A1 "Абрамс" из состава ВС США.
Планируется, что приобретение будет осуществляться в рамках двустороннего межправительственного соглашения. Ожидается, что "Абрамс" заменят часть устаревших танков, которые эксплуатируются ВС Румынии с советского периода. Согласно данным The Military Balance 2023, на вооружении Сухопутных войск Румынии в настоящее время имеется 220 танков T-55AM, 103 TR-85 и 54 TR-85M1. Известно, что ВС Румынии также планируют модернизировать танки TR-85M1, о чем ЦАМТО сообщал ранее.