Модернизированный танк M1A2 SEPv3 (М1А2С) Abrams армии США (предположительно, одна из шести предсерийных модернизированных машин) на испытаниях на полигоне Юма (штат Аризона), сентябрь 2018 года. Танк оснащен дистанционно управляемым боевым модулем Kongsberg CROWS-LP с 12,7-мм пулеметом.

ЦАМТО, 19 мая. Румыния официально приступает к закупке американских танков M1 "Абрамс" после того, как комиссия по обороне, общественному порядку и национальной безопасности Палаты депутатов румынского парламента одобрила соответствующее решение.

Поскольку правящая трехсторонняя коалиция Румынии имеет подавляющее большинство в обеих палатах, ожидается, что в ближайшее время парламент примет соответствующий законопроект, разрешающий приобретение.

Как сообщает портал Defenseromania.ro, Министерство национальной обороны в начале апреля направило в парламент запрос на получение предварительного одобрения закупки 54 модернизированных танков "Абрамс".

Как было указано в документе, Министерство национальной обороны просит предоставить предварительное одобрение для начала процедуры заключения контракта, связанного с программой "Основной боевой танк. Этап 1". Данная фаза проекта, начинающегося в 2023 году, предполагает закупку 54 модернизированных танков "Абрамс" в варианте M1A2 SEPv3 и 12 машин на их шасси из состава СВ США, включая боеприпасы и тренажеры.

Согласно документам, попавшим в распоряжение издания, стоимость покупки 54 ОБТ и сопутствующей техники составит около 1 млрд. евро (1,1 млрд. долл.).

Источники Defenseromania.ro подтвердили, что в письме о намерениях о покупке "Абрамс", отправленном в США некоторое время назад, Румыния изначально выразила намерение приобрести до 200 танков "Абрамс".

Закупка может сделать Румынию вторым получателем "Абрамс" в Восточной Европе, вслед за Польшей, которая заключила контракты на поставку 250 новых танков M1A2 "Абрамс" SEPv3 и 116 M1A1 "Абрамс" из состава ВС США.

Планируется, что приобретение будет осуществляться в рамках двустороннего межправительственного соглашения. Ожидается, что "Абрамс" заменят часть устаревших танков, которые эксплуатируются ВС Румынии с советского периода. Согласно данным The Military Balance 2023, на вооружении Сухопутных войск Румынии в настоящее время имеется 220 танков T-55AM, 103 TR-85 и 54 TR-85M1. Известно, что ВС Румынии также планируют модернизировать танки TR-85M1, о чем ЦАМТО сообщал ранее.