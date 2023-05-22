Норвегия поставит Украине установки РСЗО и радары контрбатарейной борьбы

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Украинская армия в скором времени получит восемь дополнительных РСЗО и три радара контрбатарейной борьбы, поставку техники готовит Норвегия совместно с Великобританией. Об этом сообщает пресс-служба норвежского Минобороны.

Норвежцы приняли решение поставить Украине восемь дополнительных реактивных систем залпового огня. Конкретный тип предполагаемых к поставке РСЗО в сообщении не указан, но сообщается, что установки являются практически аналогом американских М270. Вполне возможно, что РСЗО являются британской версией MLRS. Единственно, что достоверно известно - данные РСЗО выведены из эксплуатации норвежской армии и находились на хранении.

В Минобороны Норвегии подчеркнули, что РСЗО позволят украинской армии перерезать пути снабжения российских войск, а также наносить удары по наиболее важным объектам.

Мы должны продолжать поддерживать Украину, чтобы она могла продолжать свою борьбу за свободу и независимость. Нужно больше вооружений

- говорится в сообщении.

Кроме РСЗО, в поставку войдут три контрбатарейных радара ARTHUR, такие станции на базе двухзвенного вездехода Украина уже получала. Радар разработан шведской компанией Ericsson Microwave Systems совместно с вооруженными силами Норвегии и Швеции, предназначен для обнаружения артиллерии противника на дальности 20-25 км, 120-мм минометов - до 40 км. Комплекс способен корректировать огонь своей артиллерии с учетом полученной информации.