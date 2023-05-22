Войти
Военное обозрение

Норвегия поставит Украине установки РСЗО и радары контрбатарейной борьбы

496
0
-1

Источник изображения: topwar.ru

Украинская армия в скором времени получит восемь дополнительных РСЗО и три радара контрбатарейной борьбы, поставку техники готовит Норвегия совместно с Великобританией. Об этом сообщает пресс-служба норвежского Минобороны.

Норвежцы приняли решение поставить Украине восемь дополнительных реактивных систем залпового огня. Конкретный тип предполагаемых к поставке РСЗО в сообщении не указан, но сообщается, что установки являются практически аналогом американских М270. Вполне возможно, что РСЗО являются британской версией MLRS. Единственно, что достоверно известно - данные РСЗО выведены из эксплуатации норвежской армии и находились на хранении.

В Минобороны Норвегии подчеркнули, что РСЗО позволят украинской армии перерезать пути снабжения российских войск, а также наносить удары по наиболее важным объектам.

Мы должны продолжать поддерживать Украину, чтобы она могла продолжать свою борьбу за свободу и независимость. Нужно больше вооружений

- говорится в сообщении.

Кроме РСЗО, в поставку войдут три контрбатарейных радара ARTHUR, такие станции на базе двухзвенного вездехода Украина уже получала. Радар разработан шведской компанией Ericsson Microwave Systems совместно с вооруженными силами Норвегии и Швеции, предназначен для обнаружения артиллерии противника на дальности 20-25 км, 120-мм минометов - до 40 км. Комплекс способен корректировать огонь своей артиллерии с учетом полученной информации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Норвегия
США
Украина
Швеция
Похожие новости
17.04.2023
Утечка из Пентагона выдала Европу. Ее действия по Украине больше не секрет
20.03.2023
Швеция передаст Украине и Великобритании самоходные гаубицы Archer
03.06.2022
Над всей Украиной безоблачное небо?
11.06.2020
Провокации в воздухе – игра с огнем
06.11.2018
Привет из России: Ту-142 создал нештатную ситуацию в НАТО
23.12.2014
Структура импорта ВиВТ Индии по странам-экспортерам в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014-2017 гг.
24.12.2013
Предварительные итоги мирового экспорта вооружений в 2013 году и за период 2010-2013 гг.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.05 00:12
  • 49912
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.05 00:11
  • 5
Южнокорейский истребитель KF-21 достиг состояния "условной боевой готовности"
  • 22.05 21:20
  • 153
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 22.05 20:54
  • 4
Военный аналитик заявил о бессмысленности передачи систем ПРО «Железный купол» Киеву
  • 22.05 20:33
  • 13
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 22.05 20:12
  • 10
"Ростех" рассказал, что можно создать на универсальной платформе "Манул"
  • 22.05 18:36
  • 5
Владимир Путин: выставка HeliRussia-2023 является ведущей площадкой для демонстрации передовых технологий
  • 22.05 15:18
  • 81
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 22.05 14:12
  • 0
Почему дети Донбасса не дают покоя предателям Беларуси
  • 22.05 12:55
  • 0
Белорусский МИД: Западные партнеры не хотят нас слышать и продолжают политику выкручивания рук
  • 22.05 08:59
  • 2
Запад испугался, узнав о следующем шаге Москвы после Украины
  • 22.05 08:39
  • 1
Шольц: ФРГ следит за тем, чтобы конфликт на Украине не привел к эскалации между РФ и НАТО
  • 21.05 18:28
  • 5
Разработчик повысил скорость работы комплекса управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 21.05 02:16
  • 2
Миф про украинское «контрнаступление» рушится
  • 20.05 19:44
  • 1
Разработчик новой станции наблюдения за БПЛА рассказал о ее конкурентных преимуществах