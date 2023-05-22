Четыре дивизии РВСН перевооружаются на новую технику

Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев отметил, что всего за первое полугодие в РВСН провели более 200 мероприятий тактической подготовки

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Четыре дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в настоящее время перевооружаются на новую технику. Об этом заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев на заседании военного совета этого рода войск, в ходе которого подводились итоги зимнего периода обучения, завершившегося 30 апреля.

"Перевооружение Бологоевского ракетного соединения (Тверская область) будет завершено до конца года. Продолжаются работы по перевооружению Козельского, Ясненского и Ужурского ракетных соединений", - приводятся слова командующего в сообщении Минобороны РФ.

По данным ведомства, на заседании Военного совета РВСН подведены итоги зимнего периода обучения и уточнены основные направления деятельности войск на летний период 2023 учебного года, который начинается 1 июня. Открывая заседание совета, Каракаев отметил, что в РВСН обеспечено поддержание выучки органов военного управления, соединений, воинских частей и подразделений на уровне, гарантирующем успешное выполнение задач по предназначению.

По словам командующего РВСН, запланированные мероприятия боевой подготовки выполнены в полном объеме. По результатам проведенных контрольных проверок все соединения и воинские части за состояние боевой подготовки оценены положительно. Всего за первое полугодие в РВСН проведено более 200 мероприятий тактической подготовки, в числе которых - тактические учения и занятия с ракетными полками и ракетными дивизионами, а также ряд командно-штабных учений с ракетным объединением и соединениями.

Как сообщалось ранее, Бологоевское ракетное соединение перевооружается на мобильные ракетные комплексы "Ярс", Козельское - на ракетные комплексы "Ярс" шахтного базирования, Ясненское - на гиперзвуковые комплексы "Авангард" шахтного базирования. Ужурское ракетное соединение готовится к перевооружению на новейшую межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат" шахтного базирования.