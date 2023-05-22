На Тайване указали на «немыслимую цену» бесплатной военной поддержки США

Экс-глава минобороны Тайваня: бесплатная поддержка США вынудит полуостров заплатить «немыслимую цену»

Если США направят Тайваню бесплатную военную помощь, то полуострову придется за это «поплатиться». Таким мнением поделился экс-министр обороны Тайваня Фэн Шикуань, его слова приводит издание South China Morning Post 19 мая.

«Если вы вдруг получаете такую бесплатную помощь, вам нужно заплатить определенную немыслимую цену», — именно так Шикуань отреагировал на заявление главы Пентагона Ллойда Остина.

Остин, в свою очередь, ранее заявлял, что минобороны США предоставит Тайваню серьезную военную помощь — по данным западных СМИ, это оружие и боеприпасы на сумму $500 млн.

Вместе с тем экс-министр оборонного ведомства Тайваня отметил, что «немыслимой ценой» будет не война.

6 мая агентство Bloomberg сообщило, что США занимаются подготовкой пакета военной помощи для Тайваня, которую американская администрация намерена передать по ускоренной процедуре. Уже сейчас конгресс страны уполномочил американского президента направить до $1 млрд из запасов страны на «поддержку островной демократии».

До этого, 6 апреля, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай не пойдет на уступки по тайваньскому вопросу. По его словам, «любой, кто ожидает, что Китай пойдет на уступки, предается несбыточным мечтаниям».

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии Гоминьдан во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.