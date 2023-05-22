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Интерфакс-АВН

SpaceX вывела на орбиту 17-ю с начала года партию интернет-спутников Starlink

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Falcon 9
Falcon 9.
Источник изображения: wikipedia

Вашингтон. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Ракета-носитель Falcon 9 в пятницу успешно вывела на орбиту очередную партию из 22 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 22 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 02:19 по времени Восточного побережья США (в 09:19 мск).

Он стал 86-м по счету запуском интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 17-м с начала текущего года. С учетом нынешнего запуска SpaceX вывела на орбиту уже более 4,4 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Свыше 4,1 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась для запусков уже в пятый раз, через 8,5 минут после старта совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions, находившуюся в Атлантике в 637 км от космодрома.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 54 странах, в том числе в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Африке и Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

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Страны
Австpалия
США
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
ИТ
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