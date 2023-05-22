В России завершились испытания демонстратора двигателя для вертолета Ка-62

Как отметили в Ростехе, двигатель имеет потенциал для применения на иностранных вертолетах, в беспилотниках и в составе силовых установок легких пассажирских и транспортных региональных самолетов

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Ростех завершил испытания демонстратора двигателя ВК-1600В для вертолета Ка-62. Об этом сообщили журналистам в пятницу в госкорпорации.

"Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха завершила испытания демонстратора вертолетного двигателя ВК-1600В. Первые опытные образцы изделия уже собраны - их стендовые испытания планируется завершить к концу текущего года, а в 2024 году начать летные испытания в составе вертолета Ка-62", - сказали в госкорпорации.

Там также отметили, что двигатель имеет потенциал для применения на иностранных вертолетах, в беспилотниках и в составе силовых установок легких пассажирских и транспортных региональных самолетов.

"Двигатели ВК-1600В обладают высокой топливной эффективностью и низкой стоимостью жизненного цикла. Мощность ВК-1600В на взлетном режиме составляет 1400 л.с. и 1750 л.с. - на режиме 2,5-минутной мощности. При этом нам удалось снизить поставочную массу на 10% и уменьшить удельный расход топлива на всех режимах по сравнению с аналогами", - приводит Ростех слова главного конструктор ВК-1600 АО "ОДК-Климов" Антона Колосова.

Двигатель ВК-1600В представлен Объединенной двигателестроительной корпорацией на выставке HeliRussia-2023.

ВК-1600В предназначен для установки на вертолеты Ка-62, многоцелевые и специальные вертолеты взлетной массой 5-8 тонн. В настоящее время еще не существует отечественных двигателей такой размерности. На базе ВК-1600В АО "ОДК-Климов" создаст самолетную модификацию ВК-1600С для легких пассажирских и транспортных региональных самолетов.