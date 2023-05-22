Войти
ТАСС

В России завершились испытания демонстратора двигателя для вертолета Ка-62

545
0
+2
Макет двигателя ВК-1600В
Макет двигателя ВК-1600В.
Источник изображения: © Объединенная двигателестроительная корпорация

Как отметили в Ростехе, двигатель имеет потенциал для применения на иностранных вертолетах, в беспилотниках и в составе силовых установок легких пассажирских и транспортных региональных самолетов

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Ростех завершил испытания демонстратора двигателя ВК-1600В для вертолета Ка-62. Об этом сообщили журналистам в пятницу в госкорпорации.

"Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха завершила испытания демонстратора вертолетного двигателя ВК-1600В. Первые опытные образцы изделия уже собраны - их стендовые испытания планируется завершить к концу текущего года, а в 2024 году начать летные испытания в составе вертолета Ка-62", - сказали в госкорпорации.

Там также отметили, что двигатель имеет потенциал для применения на иностранных вертолетах, в беспилотниках и в составе силовых установок легких пассажирских и транспортных региональных самолетов.

"Двигатели ВК-1600В обладают высокой топливной эффективностью и низкой стоимостью жизненного цикла. Мощность ВК-1600В на взлетном режиме составляет 1400 л.с. и 1750 л.с. - на режиме 2,5-минутной мощности. При этом нам удалось снизить поставочную массу на 10% и уменьшить удельный расход топлива на всех режимах по сравнению с аналогами", - приводит Ростех слова главного конструктор ВК-1600 АО "ОДК-Климов" Антона Колосова.

Двигатель ВК-1600В представлен Объединенной двигателестроительной корпорацией на выставке HeliRussia-2023.

ВК-1600В предназначен для установки на вертолеты Ка-62, многоцелевые и специальные вертолеты взлетной массой 5-8 тонн. В настоящее время еще не существует отечественных двигателей такой размерности. На базе ВК-1600В АО "ОДК-Климов" создаст самолетную модификацию ВК-1600С для легких пассажирских и транспортных региональных самолетов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-60
Ка-62
Компании
ОДК УК
Ростех
Проекты
БПЛА
Похожие новости
18.05.2023
Ростех представит более 100 разработок на HeliRussia-2023
26.07.2021
Checkmate, МС-21, "Ансат", Ка-62, важные контракты и авиашоу. Чем удивил МАКС-2021
19.07.2021
Замглавы ОДК Ремизов: нам нужна поддержка спроса на самолеты с российскими двигателями
31.05.2017
На HeliRussia за гвоздями
09.07.2012
Авиационная составляющая форума "ТВМ-2012"
14.03.2012
"Мы объединили все, что могли"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.05 00:12
  • 49912
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.05 00:11
  • 5
Южнокорейский истребитель KF-21 достиг состояния "условной боевой готовности"
  • 22.05 21:20
  • 153
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 22.05 20:54
  • 4
Военный аналитик заявил о бессмысленности передачи систем ПРО «Железный купол» Киеву
  • 22.05 20:33
  • 13
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 22.05 20:12
  • 10
"Ростех" рассказал, что можно создать на универсальной платформе "Манул"
  • 22.05 18:36
  • 5
Владимир Путин: выставка HeliRussia-2023 является ведущей площадкой для демонстрации передовых технологий
  • 22.05 15:18
  • 81
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 22.05 14:12
  • 0
Почему дети Донбасса не дают покоя предателям Беларуси
  • 22.05 12:55
  • 0
Белорусский МИД: Западные партнеры не хотят нас слышать и продолжают политику выкручивания рук
  • 22.05 08:59
  • 2
Запад испугался, узнав о следующем шаге Москвы после Украины
  • 22.05 08:39
  • 1
Шольц: ФРГ следит за тем, чтобы конфликт на Украине не привел к эскалации между РФ и НАТО
  • 21.05 18:28
  • 5
Разработчик повысил скорость работы комплекса управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 21.05 02:16
  • 2
Миф про украинское «контрнаступление» рушится
  • 20.05 19:44
  • 1
Разработчик новой станции наблюдения за БПЛА рассказал о ее конкурентных преимуществах