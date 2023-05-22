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ЦАМТО

Elbit Systems поставит РСЗО PULS ВС Нидерландов

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Источник изображения: Фото: Elbit Systems

ЦАМТО, 19 мая. Израильская компания Elbit Systems Ltd. 18 мая объявила о подписании в рамках соглашения между министерствами обороны Израиля и Нидерландов контракта на поставку РСЗО PULS (Precise and Universal Launching System) для СВ Нидерландов.

Стоимость заказа составила 305 млн. долл. Контракт будет выполнен в течение пяти лет.

В рамках соглашения Elbit Systems поставит 20 РСЗО PULS на выбранном командованием материального обеспечения МО Нидерландов шасси, а также реактивные снаряды и ракеты различной дальности, предоставит услуги обучения и поддержки.

По заявлению президента и главного исполнительного директора Elbit Systems Бецалеля (Буци) Махлиса, приобретение РСЗО PULS повысит возможности ВС Нидерландов по обеспечению огневой поддержки с закрытых позиций. Это также обеспечит совместимость с ВС других стран НАТО, которые приобрели эти системы.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Нидерландов объявило о намерении закупить РСЗО компании Elbit Systems 3 апреля 2023 года после оценки имеющихся на рынке систем. Израильский производитель опередил американскую Lockheed Martin, предлагавшую РСЗО HIMARS.

Для СВ Нидерландов заказаны две боевые батареи, в состав каждой из которых войдут два взвода по четыре РСЗО в каждом. Еще четыре боевые машины будут применяться для обучения и в качестве резерва. Для ускорения сроков поставки закупка будет реализована в рамках межправительственного соглашения.

Общий бюджет проекта приобретения РСЗО PULS составляет около 515,3 млн. евро (в ценах 2022 года), включая поставку боевых машин и вспомогательной техники, боеприпасов, сопутствующего оборудования и услуг, а также резерв с учетом рисков. Всего предполагается закупить 20 РСЗО PULS с системой управления огнем, 20 грузовиков с бронированной кабиной (Scania Gryphus), боевые и учебные реактивные боеприпасы, средства связи и боевого управления, начальный пакет запасных частей и тренажеры. Кроме того, ожидаемые эксплуатационные расходы на следующие 15 лет составят 168,1 млн. евро.

Предполагается, что первые четыре РСЗО PULS будут поставлены подрядчиком в серийной версии к концу 2023 года, что позволит приступить к обучению личного состава.

Второй этап проекта планируется начать в 2024 году с проектирования полносерийной версии PULS на шасси грузовых автомобилей Scania Gryphus голландского производства с бронированными кабинами. Их производство запланировано на 2025-2026 годы. После завершения серийного производства первые четыре РСЗО также будут переведены на данное шасси.

Продажа РСЗО PULS ВС Нидерландов является очередным успехом Elbit Systems в Европе. Дания в январе 2023 года выбрала и в марте подписала контракт на поставку 8 РСЗО PULS. Германия также интересуется их закупкой, что открывает перспективы для европейского сотрудничества в сфере эксплуатации этих установок.

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Страны
Германия
Дания
Израиль
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