Новинки белорусского ОПК на выставке MILEX-2023

ЦАМТО, 19 мая. На XI Международной выставке вооружения и военной техники "MILEX-2023" представлены новые образцы белорусской военной техники. Ниже представлена информация о некоторых из них в изложении пресс-службы Минобороны Белоруссии.

Ударный беспилотный авиационный комплекс "Чекан"

Аппарат предназначен для поиска, обнаружения и поражения неподвижных и малоподвижных целей.

Масса БАК – 13 кг. Практический потолок полета – до 1000 м. Тактический радиус действия при поражении целей и ведения разведки – до 25 км. Продолжительность полета – 45 мин. "Чекан" способен развивать скорость до 88 км/час.

Беспилотный авиационный комплекс "Ловчий"

Аппарат предназначен для выполненная специальных задач по поиску, обнаружению, поражению стационарных, малоподвижных наземных целей в светлое время суток в визуальных метеоусловиях.

"Ловчий" способен действовать на дальности до 70 км и находиться в воздухе 6,5 часов. Практический потолок полета – до 3000 м. БАК может развивать скорость полета до 150 км/ч.

Трехкоординатный радиолокационный комплекс "Восток"

Комплекс предназначен для автоматического обнаружения и измерения дальности, азимута и угла места воздушных объектов, и далее для передачи информации в автоматизированную систему управления.

"Восток" может обнаружить противника на дальности от 10 до 360 км и на высоте 100 км. Время непрерывной работы аппарата – не менее двух суток.

Станция помех КВ (НF) диапазона Р-327 "Кветка"

Станция предназначена для обнаружения, пеленгования, местоопределения и радиоподавления наземных и авиационных линий радиосвязи КВ (HF) диапазона, работающих на фиксированных частотах и в режиме программной перестройки рабочей частоты (ППРЧ), при поверхностном пространственном излучении помехового сигнала.

Количество одновременно подавляемых линий связи: на фиксированных частотах – до 4, в режиме ППРЧ – 1. Станция позволяет подавлять системы спутниковой навигации GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo.

Модернизированная боевая машина РСЗО "Ураган-М"

В ходе модернизации были улучшены эксплуатационные характеристики изделия на основе использования шасси белорусского производства, обеспечена защита кабины от взаимодействия газовой струи специальным защитным покрытием, установлены современные средства связи.

РСЗО размещена на шасси МАЗ-631705, запас хода – 1350 км, максимальная скорость – 80 км/ч, экипаж – 4 человека, количество реактивных снарядов – 16.

Бронетранспортер МЗКТ 690003 – БТР-V2, выпущенный на Минском заводе колесных тягачей

Бронетранспортер предназначен для транспортировки личного состава к месту выполнения боевой задачи, его огневой поддержки в бою, защиты экипажа и десанта от поражения стрелковым оружием и взрывными устройствами, уничтожения противника, противотанковых средств, легкобронированной техники и танков, а также малоскоростных воздушных целей.

Максимальная скорость – 110 км/ч, максимальна скорость на плаву – 10 км/ч, максимальный преодолеваемый подъем – 30 град., запас хода – 900 км.

БТР имеет баллистическую защиту Бр5 в лобовой проекции с установленной навесной броней, противоминную защиту 2а/2b SNANAG 4569.

В состав вооружения входят автоматическая пушка калибра 30 мм, пулемет калибра 7,62 мм, спаренный с пушкой, ПТУР "Конкурс" и дымовые гранаты.

Белорусская РСЗО "Шквал" калибра 122 мм., разработанная ОАО "ВОЛАТАВТО"

"Шквал" базируется на российском шасси "Урал 4320" с дизельным двигателем. Полная масса боевой машины – 15050 кг. Запас хода составляет 1000 км. Глубина преодолеваемого брода – 1,75 м. Максимальная скорость на дорогах с асфальтобетонным покрытием – 85 км/ч.

Время развертывания/свертывания – 12/3 мин. Время заряжания пакета реактивных снарядов – не более 14 мин. В арсенале РСЗО "Шквал" – 40 неуправляемых реактивных снарядов.

Мобильная трехкоординатная РЛС обнаружения и целеуказания S-диапазона с цифровой ФАР "Небосклон"

Станция предназначена для обнаружения воздушных объектов, определения их азимута, дальности, высоты и скорости полета, сопровождения воздушных объектов и распознавания их классов, передачи радиолокационной информации на командные пункты.

Опытный образец разработан КБ "Радар", планируется на замену старого парка радиолокационных станций. В настоящее время идет его полное изготовление – еще добавится пост управления. По своим характеристикам станция будет обнаруживать цели на дальности до 470 км. Количество одновременно сопровождаемых воздушных объектов – не менее 250.

Все изделия, узлы и детали станции, отвечающие за прием и передачу информации, – белорусского производства. Основные достоинства станции – цифровая фазированная антенная решетка.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Минобороны Республики Беларусь.