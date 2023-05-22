Производитель высказался о стоимости российского электромобиля «Атом»

Генеральный директор компании-производителя российских электромобилей «Атом» Игорь Поваразднюк высказался о стоимости транспортного средства, серийное производство которого планируется в 2025 году. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, авто не будет находиться в премиальном сегменте, останется в массовом. В отличие от «Теслы» и других марок разработчики ставят цель не только создать новинку, но и закрыть потребности бизнеса, для которого очень важна стоимость владения автомобилем.

«Здесь нас с одной стороны подстегивает бизнес, чтобы сделать всё эффективно, с другой стороны мы пытаемся сохранить функциональность и сделать её оптимальной», — указал Поваразднюк.

АО «Кама» 11 мая представила первый функциональный образец российского электромобиля «Атом». Гендиректор компании в рамках презентации анонсировал появление электромобиля с отечественным высокотехнологичным программным обеспечением на рынке в 2025 году.