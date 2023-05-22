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Известия.ru

Британия и Норвегия договорились предотвращать атаки на подводную инфраструктуру

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Источник изображения: Фото: AP Photo/Daniel Tejedor

Великобритания и Норвегия подписали соглашение о партнерстве в области безопасности для предотвращения атак на подводную инфраструктуру, включая газопровод и кабели, сообщило европейское бюро газеты Politico 18 мая.

В соглашении, о котором объявили британский министр обороны Бен Уоллес и его норвежский коллега Бьорн Арильд Грам, говорится о намерении обмениваться разведданными, противодействовать минным угрозам и улучшать возможности по обнаружению подводных лодок других государств.

По словам Уоллеса, Британия направит свой первый патрульный корабль RFA Proteus в Северное море в июле с целью защиты ветряных электростанций, кабелей и газопроводов в норвежских и британских водах. Грам добавил, что «прошлогодний саботаж трубопроводов Nord Stream является конкретным напоминанием о том, что поставлено на карту».

12 мая на Петербургском международном юридическом форуме зампредседателя Следственного комитета России Александр Клаус отметил, что отказ стран Запада сотрудничать с Москвой по расследованию подрыва трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» является частным случаем проявления лицемерия. Тогда как правоохранительные органы России демонстрируют «реально готовое взаимодействие со своими коллегами» в вопросе расследования.

Днем ранее посол РФ в Дании Владимир Барбин заявил, что Копенгаген до сих пор не представил РФ официальных данных из расследования диверсий на «Северных потоках».

В середине апреля посольство России в Швеции потребовало провести открытое международное расследование терактов на СП, подключив к нему российских специалистов. Тогда в дипмиссии отметили, что за полгода с момента диверсии шведская сторона так и не обнародовала никаких выводов по расследованию.

6 апреля прокурор Матс Юнгквист заявил, что Швеция не видит необходимости в сотрудничестве с Россией, так как Стокгольм хочет исключить использование страны как платформы для совершения диверсии и не фокусируется на ее исполнителе.


Три из четырех ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» были взорваны в сентябре 2022 года. В России это назвали государственным терроризмом. Расследование ведут следственные органы трех стран — Дании, Швеции и Германии.

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Великобритания
Германия
Дания
Норвегия
Россия
Швеция
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