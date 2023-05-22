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ИноСМИ

Запад испугался, узнав о следующем шаге Москвы после Украины

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Скульптура возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.
Источник изображения: © AP Photo / Olivier Matthys

infoBRICS: военная помощь США для Украины будет сокращена уже в июле

В НАТО испугались того, что сделает Россия после Украины, пишет infoBRICS. Запад опасается, что Москва потратит освободившиеся ресурсы на новые противостояния. НАТО планирует отвлекать россиян, разжигая конфликты, которые могли бы спасти однополярный порядок, считает автор.

Лукас Лейрос

Американская военная поддержка Украины близка к завершению. Согласно недавнему отчету Politico, уже в июле Вашингтон не сможет продолжать отправлять Киеву большие объемы помощи, тем самым ставя под грозу поставки, которые нужны Киеву для продолжения боевых действий в конфликте с Россией. Еще неизвестно, достаточно ли будет отсутствия новых пакетов помощи, чтобы положить конец конфликту, или военные будут вынуждены оставаться в окопах, даже без надлежащего снабжения.

Отчет, циркулирующий в СМИ, был основан на информации, предоставленной анонимными источниками, знакомыми с положением дел в Пентагоне. Они утверждают, что "будет нелегко" вернуть десятки миллиардов долларов, уже потраченные на Украину, и именно поэтому в ближайшем будущем ожидаются серьезные сокращения. Утверждается, что из 48 миллиардов, зарезервированных для программы помощи, останется только шесть. Будет трудно выделять новые ресурсы в рамках программы — по крайней мере, в таких значительных масштабах, какими они были до сих пор.

Ожидается, что июль станет крайним сроком. Примерно через два месяца деньги на отправку дополнительных военных ресурсов закончатся, и тогда существует риск резкого прекращения поставок, что нанесет серьезный ущерб силам на поле боя. Таким образом, если украинские вооруженные силы не добьются результатов в так называемом "весеннем контрнаступлении", то летом ситуация, несомненно, станет еще хуже.

“Пополнить [денежные запасы] будет нелегко (...) У [США] осталось около шести миллиардов долларов (...) судя по заявлениям, существующие запасы закончатся в июле. Это означает, что поставки оборудования могут быть прерваны, если Киеву придется длительное время ждать нового транша финансирования”, — сказал источник.

Информаторы добавили, что Белый дом уже обсуждает новый пакет помощи Киеву, который, в зависимости от выделенной суммы, может еще больше ускорить истощение резервов военной помощи. Следует также помнить, что в начале мая Вашингтон объявил о своем плане создать "скромный" фонд в размере 1,2 миллиарда долларов для направления долгосрочной помощи Украине, которая была бы сосредоточена на зенитном оборудовании. Похоже, что чем больше говорится о помощи в нынешней американской ситуации, тем скорее помощь Украине подойдет к концу.

Эти обсуждения и прогнозы продолжаются в разгар серьезного финансового кризиса в стране. Республиканцы и демократы находят все меньше точек соприкосновения в попытках найти решение национальных проблем. До сих пор не был представлен окончательный проект по предельному уровню долга страны, что может привести к дефолту. Инсайдеры также добавили, что "Конгресс в течение следующих месяцев будет обсуждать оборонный бюджет [США] на 2024 финансовый год, что может осложнить финансирование Украины".

На самом деле конфликт на Украине продолжается только благодаря помощи Запада. Без постоянных поставок оружия, денег и наемников Киев давно был бы вынужден капитулировать. Поддержание конфликта больше не кажется прагматичным ни украинскому режиму, ни его спонсорам. Несмотря на то, что американский военно-промышленный комплекс получает прибыль от массового производства и экспорта вооружений, стратегические интересы США уже начинают затрагиваться, поскольку огромные средства тратятся на Украину вместо того, чтобы использоваться для решения финансовых и социальных проблем в стране.

Однако для США и НАТО это, по-видимому, уже не вопрос стратегического расчета, а экзистенциальное решение. Быстрое поражение Украины будет означать консолидацию процесса геополитического перехода к многополярности. Кроме того, победа российских войск позволила бы Москве надлежащим образом подготовиться к действиям на других возможных фронтах. И это как раз один из самых больших страхов НАТО, поскольку альянс планирует отвлекать россиян, одновременно разжигая конфликты, которые могли бы "спасти" однополярный порядок.

Атлантический альянс пытается способствовать созданию новых линий фронта по всей Евразии. Напряженность обостряется между Молдавией и Приднестровьем, между Грузией и сепаратистскими регионами, а также между Арменией и Азербайджаном. Но пока что эти меры провалились, и в конфликте с Россией не появилось никаких новых флангов. Похоже, что для Вашингтона истощение и поддержание Москвы в боевом состоянии является приоритетом, поэтому до тех пор, пока не появятся новые фланги, помощь Киеву вряд ли прекратится, даже если будет сокращена. И даже если прекратится, у марионеточного государства не будет "карт-бланш" на то, чтобы согласиться на переговоры или капитуляцию.

Другими словами, даже если помощь Вашингтона иссякнет, украинские войска по-прежнему будут вынуждены воевать в нестабильной ситуации, без адекватного снабжения — выполняя обещание сражаться "до последнего украинца".

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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2 комментария
№1
22.05.2023 02:39
Если НАТО будет провоцировать конфликты на постсоветском пространстве, то Россия пойдет после Украины дальше вплоть до восстановления подобия Варшавского договора.
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№2
22.05.2023 08:59
Цитата, ID: 19190 сообщ. №1
вплоть до восстановления подобия Варшавского договора.

Нам это вообще не надо, нам бы со своими территориями и жизнью справиться, но вы правы - выбора нам могут и не оставить.
+1
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